أخت ميغان ماركل تُهدِّد بإفساد فرحة "المولود الملكي"

أكدت صحيفة "صن" البريطانية أن سامانثا ماركل هددت أختها ميغان بإفساد فرحة قدوم المولود الملكي لدوق ساسكس الأمير هاري وزوجته، من خلال كتاب ستطرحه في الأسواق في نفس

كانت سامانثا ماركل تتحدث باستمرار عن وضع ميغان في العائلة الملكية منذ خطبتها على الأمير هاري عام 2017، وبينما تستعد دوقة ساسكس للولادة، احتلت أختها غير الشقيقة البالغة من العمر 54 عامًا عناوين الصحف مرة أخرى.

وكشفت أن الجزء الأول من كتابها بعنوان “في ظل الدوقة”، سينشر في الأسواق “بحلول نهاية نيسان”.

وقالت سامانثا لصحيفة ديلي ستار أونلاين: “إنها مذكرات صادقة دافئة وظريفة ونابعة من القلب. ليست كتيبًا سلبيًا”.

Advertisements

وأضافت “(لكن) هل كل شيء بالكتاب إيجابي؟ شخصيا أنا أفترض ذلك (..) دعنا نقل فقط أن الثرثرة البغيضة عن ميغان ماركل على الإنترنت سلبية، وبالمقارنة فإن كتابي ليس كذلك. يبدو أن الناس يريدون كتابا بذيئا.. لكنه ليس كذلك”.

قد يهمك أيضًــــا

تقارير تشير إلى رغبة ميغان ماركل في وضع مولودها في المنزل

اتّهامات لـ"ميغان ماركل" بالتبذير والقيام بـ"ممارسات أميركية"