شقيقة ميغان ماركل تُهدّدها بإفساد فرحة "المولود الملكي"

هدّدت سامانثا ماركل، أختها ميغان ماركل ، بإفساد فرحة قدوم المولود الملكي لدوق ساسكس الأمير هاري وزوجته، من خلال كتاب ستطرحه في الأسواق في نفس وقت الولادة.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإنه كثيرًا ما انتقدت سامانثا أختها ميغان (37 عامًا) علنًا، بسبب علاقتها بأبيها وبها، وكانت تتحدث باستمرار عن وضع ميغان في العائلة الملكية، منذ خطبتها على الأمير هاري في عام 2017، وبينما تستعد دوقة ساسكس للولادة، احتلت أختها غير الشقيقة البالغة من العمر 54 عامًا، عناوين الصحف مرة أخرى.

وكشّفت أن الجزء الأول من كتابها - بعنوان "في ظل الدوقة"، سينشر في الأسواق "بحلول نهاية أبريل"، وقالت سامانثا لصحيفة "ديلي ستار أونلاين": "إنها مذكرات صادقة دافئة وظريفة ونابعة من القلب، ليست كتيبًا سلبيًا".

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وأضافت: "لكن هل كل شيء بالكتاب إيجابي؟، شخصيا أنا أفترض ذلك (..) دعنا نقل فقط أن الثرثرة البغيضة عن ميغان ماركل على الإنترنت سلبية، وبالمقارنة فإن كتابي ليس كذلك. يبدو أن الناس يريدون كتابا بذيئًا، لكنه ليس كذلك".

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وبحسب صحيفة "الصن"، سيتم طرح الجزء الثاني من الكتاب في يوليو/ تموز، أي قبل أسابيع من عيد ميلاد ميغان، ولم تحضر سامانثا ولا والدها حفل الزفاف الملكي، بعد اعتذار أبيها، بسبب المرض قبل أيام فقط من الزواج، بينما تعرّضت الأخت الكبرى لميغان لنوبة برد.

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