شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم عملية نحت القوام رباعي الأبعاد.. اعرف التفاصيل مع الدكتور وائل يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوصول إلى جسم مثالى وقوام متناسق من المؤكد أنه هدف يسعى إليه الكثير من الأشخاص، ولهذا تستحدث يوميًا تقنيات مختلفة فى عالم التجميل بالأخص في مجال عمليات نحت القوام التي أصبحت أكثر تطورًا وسهولة في إجرائها.

نحت القوام رباعي الأبعاد هو المصطلح والتقنية الأحدث بين تقنيات التجميل، ما هي طبيعة هذه التقنية ولماذا تعد الأفضل بين تقنيات نحت الجسم حاليًا؟، تساؤلات مختلفة يجيب عليها بالتفصيل الدكتور وائل يحيى استشاري جراحة التجميل والحروق في التقرير التالي:

ما هي عملية نحت الجسم رباعي الأبعاد؟

فكرة نحت القوام رباعى الأبعاد، مثلها مثل فن النحت في الفنون الجميلة، فلكى تقوم بنحت تمثال عليك أن تحدد الوحدات الجمالية، وهو ما يحدث أيضًا حال نحت الجسم، وكل جسم به وحدات جمالية وقد تختلف أماكن هذه الوحدات في المرأة عن الرجل، ولكن ما يقوم به الطبيب هو اختيار الأجزاء المتناسقة لإظهار أجمل ما فيه.

وأضاف الدكتور وائل يحيى: "النحت وظيفته إظهار جمال منطقة وإخفاء عيوب منطقة أخرى، ولذلك فأحيانا ما يتم الاستعانة ببعض الدهون الموجودة في جزء معين من جسم الشخص لتوزيعها بشكل جمالي، وعمليات نحت القوام الرباعي الأبعاد تمكن من إجراء النحت على البطن والظهر والذراعين خلال عملية واحدة، ونحت الأرداف والفخذين في عملية أخرى مختلفة.

ما الذي يميز عمليات نحت القوم رباعي الأبعاد؟

يتم النحت باستخدام جهاز الفيزر الذى يعد الأكثر تطورًا في شفط الدهون، حيث يعمل الفيزر على شفط الدهون بالموجات فوق الصوتية، والهدف الأساسي من عملية شفط الدهون بالفيزر هو التخلص من الدهون أو السمنة الموضعية من مناطق معينة بالجسم، من أجل نحت القوام وتحسين الشكل الخارجي للجسم، حتى الوصول لشكل أجمل للجسم يحدث فارقًا في مظهر الشخص وثقته في نفسه.



مميزات عملية نحت القوام رباعى الأبعاد

كيف يتم التخدير في عمليات نحت القوام؟

يختلف نوع التخدير في عملية شفط الدهون بالفيزر حسب حالة المريض فشفط الدهون من المناطق الصغيرة أو المتوسطة يمكن إجراؤه من خلال استخدام التخدير الموضعي مع إعطاء بعض المسكنات أو حتى بدونها، بينما حال شفط الدهون من مناطق أكبر فى الجسم يفضل الاعتماد على التخدير الكلى، وتستغرق العملية حوالى 4 ساعات، ولكن فى معظم الحالات يطالب الرجال بالتخدير الكلى خلال العمليات، بينما هناك الكثير من السيدات يفضلن التخدير الموضعى ليكن مستيقظين خلال العملية، وسواء هذا أو ذاك فكل حالة لها متطلباتها الخاصة التى تفرض نوع التخدير.



أساليب التخدير فى عمليات نحت القوام رباعى الأبعاد

ما هي مراحل عملية نحت القوام رباعى الأبعاد باستخدام تقنية الفيزر؟

أولاً يتم تحديد المنطقة المراد نحتها أو تنسيقها، ويعمل جهاز الفيزر من خلال عمل فتحات صغيرة قطرها لا يتجاوز نصف سم، فى مناطق يحددها الطبيب على الجسم، ويتم إدخال أنبوب الفيزر بشكل كامل للمنطقة المراد سحب الدهون منها، ويعمل أنبوب الفيزر على تسليط موجات فوق صوتية على هذه المنطقة ما يساعد فى تكسير الدهون بشكل دقيق، حول هذه المنطقة دون التأثير على الأوعية الدموية ما يساعد فى نحتها، ثم يتم حقن محلول سائل في المنطقة، ويتكون المحلول الذي يتم حقنه بالجسم من محلول ملحي ومخدر موضعي، يتم تحديد كميته بحسب المنطقة التى تخضع للعلاج.

وأخيرًا يتم إخراج أنبوب الفيزر وإدخال الأنبوب الخاص بشفط الدهون المذابة، وكمرحلة أخيرة من الممكن أن يتم توزيع الدهون التى تم سحبها فى مناطق أخرى من الجسم وفقًا لما يحدده الطبيب.

بعد إجراء العملية هل هناك أي مضاعفات يشعر بها المريض؟

- لا توجد أي مضاعفات سوى آلام بسيطة يستطيع المريض أن يتحملها ويتعافى بعدها بفترة بسيطة.

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