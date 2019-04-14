كيف أحصل على أفضل نصيحة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 أبريل 2019 07:36 مساءً - سؤال ستبدئين بطرحه على نفسك وعلى من حولك عندما تكتشفين بأنك حامل خاصة للمرة الأولى، فهذه التجربة الجديدة التي ستدخلك مرحلة من حياتك لم تكتشفيها من قبل، ستكسبك خبرات جديدة ومهارات، وفي رحلتك هذه سيكون بحثك مستمراً عن أفضل النصائح لك ولجنينك في مرحلة الحمل لتليها نصائح لك ولمولودك بعد الولادة والرحلة مستمرة. فكيف بإمكانك الحصول على أفضل النصائح؟ اليك التالي:

- هنالك الكثير من المواقع الإلكترونية ستمر عليك في بحثك، وكذلك الكثير مما تسمعينه ممن حولك لذا اختاري ما يتوافق مع أسلوب حياتك وتوجهاتك.

- اعتمدي على المواقع ذات السمعة الجيدة والموثوق بها لتتبعي النصائح.

- قد لا تتفقين مع بعض ما تقرئين من نصائح ولكن ليكن أفقك واسعا فأفكارك قد تتغير مع الوقت.

- اتبعي النصائح التي تعتمد على الدراسات والأبحاث والنصائح المجرّبة الموثوق بها.

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- لا تغامري باتباع أي نصيحة جديدة عليك قبل استشارة طبيبك الخاص.

- اتبعي حدسك وإحساسك فأحيانا يكونان دليلاً لما يناسبك.

- لا تكثري من التجارب وتتنقلين بينها بل استمعي ثم اختاري المناسب.