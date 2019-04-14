حسّني أموتك بهذه التحديات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 أبريل 2019 07:36 مساءً - هنالك الكثير من الكتب والمواقع التي تدلنا على كيفية تطوير مهاراتنا التربوية وكيف تصبح أمومتنا أو أبوتنا أفضل. ولكن الأمر سيكون غاية في السهولة إن استطعنا تغيير بعض العادات البسيطة التي قد لا ننتبه لها وهي ستشكّل البداية لتطور أفضل.

لا ضرر من تجربة هذا التحدي البسيط لمدة خمسة أيام وستلاحظين كيف سيغير حياة أسرتك إلى الأفضل، تحدّي واحد فقط لكل يوم:





- تحدي اليوم الأول:

ابتسمي: كلما نظرت إلى طفلك، ابتسمي له. دعيه يرى ابتسامتك الدائمة على وجهك لكما نظرت اليه. ومن المهم جدا أن تستقبليه دائما بابتسامة في الصباح وعند عودته من المدرسة والاستمرار خلال اليوم.



- تحدي اليوم الثاني:

تحدثي بنعومة: كلما زاد الضجيج في منزلك وعلت الأصوات، احرصي على ان تخفضي صوتك. وعندما تريدين طلب أي شي تحدثي بنعومة وصوت منخفض. فالصوت العال يولد أصواتا عالية والعكس صحيح.



- تحدي اليوم الثالث:

قولي ما تقصدين: عندما تتحدثين مع طفلك أو تطلبين منه شيئا، قولي بالضبط ما تعنين فالطفل لا يفهم الألغاز والحوار الغير مباشر.



- تحدي اليوم الرابع:

أطلبي المساعدة: عندما تحتاجين للمساعدة، اطلبيها. كوني محددة وواضحة بنوع وتوقيت المساعدة التي تريدينها من طفلك فانت ستساعدينه على الالتزام.



- تحدي اليوم الخامس:

حللي شخصية طفلك: اجلسي واكتبي نقاط قوة طفلك وكذلك نقاط الضعف في شخصيته. ثم اكتبي ما عليك فعله لتنمية نقاط القوة ومساعدته على تحدي نقاط الضعف. إن كان عمر طفلك مناسبا ما فوق الثامنة، اجلسي معه وناقشيه فيها. اختاري معه نقطة واحدة للعمل عليها في الأسبوع وكافئيه بعدها على جهوده.