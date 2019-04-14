ماذا تنتج جزر لانجرهانز في البنكرياس

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جزر البنكرياس أو جزر لانجرهانز هي مناطق البنكرياس التي تحتوي على خلايا الغدد الصماء (المنتجة للهرمونات) ، التي اكتشفها في عام 1869 عالم التشريح المرضي الألماني بول لانجرهانس . تشكل جزر البنكرياس من 1 إلى 2٪ من حجم البنكرياس وتتلقى 10-15٪ من تدفق الدم . يتم ترتيب الجزر البنكرياس في مسارات الكثافة في جميع أنحاء البنكرياس البشري ، وهي مهمة في عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز .

إفرازات البنكرياس

يحزم الجزء الخارج من البنكرياس الأسيني المصلي بشكل وثيق ، على غرار تلك الموجودة في الغدد الهضمية. يفرز سائل قلوي غني بالإنزيم في الاثنى عشر عن طريق القناة البنكرياسية . ويعزى الرقم الهيدروجيني القلوي إلى وجود أيونات بيكربونات ، ويساعد على تحييد الصبار الحمضي من المعدة ، لأنه يدخل الاثني عشر . تعمل الأنزيمات على هضم البروتينات والكربوهيدرات والدهون والأحماض النووية .

مما تتكون جزر لانجرهانز

هناك حوالي 3 ملايين جزيرة موزعة على شكل طرق للكثافة في جميع أنحاء البنكرياس من الإنسان البالغ الذي يبلغ قطر كل منها حوالي 0.1 مم (109 ميكرون) في القطر . يتم فصل كل منها عن المناطق المحيطة بها نسيج البنكرياس بواسطة كبسولة رقيقة من النسيج الضام الليفي والتي تتواصل مع النسيج الضام الليفي المتشابك في جميع أنحاء البنكرياس .

كيف تنتج جزر لانجرهانز في البنكرياس

يحتوي نظام التغذية المرتدة من البنكرياس للجزر البنكرياس على البنية التالية : الجلوكوز / الأنسولين الذي ينشط خلايا بيتا ويمنع خلايا ألفا .

الجليكوجين / الجلوكاجون الذي ينشط خلايا ألفا التي تنشط خلايا بيتا وخلايا الدلتا . السوماتوستاتين الذي يمنع خلايا ألفا وخلايا بيتا . هناك عدد كبير من مستقبلات البروتين التي تنظم إفراز الأنسولين والجلوكاجون والسوماتوستاتين من الجزر البنكرياسية ، وبعض هذه المستقبلات هي من أهداف الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري من النوع 2.

الوصف التشريحي لجزر لانجرهانز في البنكرياس

جزر Langerhans عبارة عن كتل من الخلايا الإفرازية (حتى حوالي 3000) مدعومة بألياف شبكية ، وتحتوي على العديد من الشعيرات الدموية المهجنة. هناك كبسولة حساسة حول كل جزيرة. فهي أكثر شحوبًا من الخلايا الخارجية المحيطة بها ، نظرًا لوجود خلايا أقل. هذه الجزر ليس لديها منظمة أسنار.لا يمكن تمييز خلايا الجزر عن بعضها البعض في أقسام ، ولكن في الواقع توجد ثلاثة أنواع من خلايا الإفراز:

ألفا – تفرز الجلوكوز.

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بيتا – تفرز الأنسولين .

دلتا – تفرز السوماتوستاتين

يتم توفير هذه الجزر من خلال ما يصل إلى ثلاثة شرايين ، والتي تشكل شبكة متفرعة من الشعيرات الدموية المخصبة ، والتي تفرز فيها الهرمونات. يتم تجفيف هذه الجزيرة بحوالي ستة أوعية ، والتي تمر بين أسيني اكسوكرين إلى الأوردة البينية .

الأعراض التي قد تحدث عند اضطراب جزر لانجرهانز

سكري الحمل

مقاومة الأنسولين المكتسبة أثناء الحمل . عادة ما يحل بعد الولادة ، على الرغم من أن بعض النساء يصابن بمرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة .

فرط الأنسولينية

يظهر في بعض الأطفال حديثي الولادة من الأمهات السكري . وتسبب نقص السكر في الدم الحاد .

مقدمات مرض السكري

حالة يكون فيها مستوى الجلوكوز في الدم لدى الفرد أعلى من المعدل الطبيعي ، ولكن ليس مرتفعًا بما يكفي لتشخيص مرض السكري من النوع 2 .

الإصابة بمرض السكري من فئة 1

النقص التام في إنتاج الأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم ، polydipsia ، polyphagia ، polyuria ، عدم وضوح الرؤية ، التعب والإلتهابات المتكررة . يعتقد أن يكون اضطراب المناعة الذاتية .

الإصابة بمرض السكري من فئة 2

نقص إنتاج الأنسولين ، مع أعراض مشابهة لمرض السكري من النوع 1. سبب غير معروف ولكن يرتبط بالسمنة وتاريخ الأسرة .