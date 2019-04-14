دراسة تكشف عن بكتيريا مقاومة للأدوية تنتقل إلى المرضى

أكدت دراسة جديدة اكتشاف وجود بكتيريا مقاومة للأدوية تنتقل إلى المرضى من خلال الستائر الفاصلة بين الأسرّة في المستشفيات.

وحسب مركز أبحاث الأمراض المعدية التابع إلى جامعة ميشيغن الأميركية فإن الدراسة التي شملت 1500 عينة من ستائر 625 غرفة فقد تم اكتشاف وجود هذه البكتيريا في أكثر من حالة لكل 5 حالات.

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وقالت الدكتورة لونا مودي وهي من المشاركين في هذه الدراسة: "يمكن لهذه البكتيريا أن تستمر على هذه الستائر، ومن المحتمل أن تنتقل إلى أماكن أخرى وإلى المرضى. وبما أن هذه الستائر تستخدم في كل المستشفيات حول العالم فهي بالتالي مشكلة عالمية".

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وأضافت مودي: "أنه قد يكون انتقال البكتيريا حصل من المريض إلى الستارة لكن العكس ممكن بالتأكيد، وبما أن هذه الستائر تستخدم في كل المستشفيات حول العالم فهي بالتالي مشكلة عالمية".

وستعرض نتائج هذه الدراسة في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية الذي يعقد في أمستردام ويستمر حتى 16 أبريل/ نيسان الجاري.

يذكر أن البكتيريا تثير حيرة وفزع العلماء لانتشارها السريع وتطورها الكبير وقدرة بعضها على مقاومة الأدوية والمضادات.

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