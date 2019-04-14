شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. كل ما تريد معرفته عن مرض "كاواساكى " الذى يصيب الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض" كاواساكي" هو مرض يصيب الأطفال، معظمهم دون سن الخامسة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب عند الأطفال، و لكن لحسن الحظ يمكن للأطباء علاجه إذا وجد في وقت مبكر، ومعظم الأطفال يتعافون دون أي مشكلة.

س : أسباب مرض كاواساكى؟

ج : عندما يصاب الطفل بمرض كاواساكي ، تصبح الأوعية الدموية فى جسده ملتهبة، مما قد يلحق الضرر بالشرايين التاجية ، والأوعية التي تنقل الدم إلى قلبه، لكن مرض كاواساكي لا يؤثر فقط على القلب، وإنما يمكن أن يسبب مشاكل في الغدد الليمفاوية والجلد وبطانة الفم والأنف والحنجرة.

لم يجد العلماء سببًا محددًا لمرض كاواساكي حتى الآن، و لكنهم يعتقدون أنه مرتبط على الأرجح بعوامل الوراثة، والتعرض للفيروسات والبكتيريا وبعض عوامل البيئة مثل المواد الكيميائية والمهيجات.



مرض كاواساكي 1

س : ما هى أعراض مرض كاواساكى؟

ج : أحد أهم الأشياء التي يجب معرفتها عن مرض كاواساكي هو ظهوره سريعًا، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب في أقل من 10 أيام إلى أسبوعين بعد بدء الأعراض.

قد تشمل علامات مرض كاواساكي ما يلي:

ارتفاع في درجة الحرارة أعلى من 39 درجة مئوية .

طفح جلدي أو تقشير الجلد، غالبًا ما بين الصدر والساقين وفي منطقة الأعضاء التناسلية أو الفخذ ، ثم في الأصابع وأصابع القدم لاحقًا.

تورم واحمرار في اليدين وقاع القدمين، متبوعًا بجلد اليدين والقدمين كلها.

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احمرار في العينين.

تضخم الغدد خاصة في الرقبة.

التهاب الحلق والفم الداخلي والشفتين.

ألم المفاصل.

مشكلة في المعدة مع الإسهال والقيء.



مرض كاواساكي

س : ما هو علاج مرض كاواساكي؟

ج : قد يصف الطبيب دواء لتخفيف الأعراض، بما في ذلك الأسبرين وغيرها من الأدوية التي تمنع تجلط الدم، و يجب ألا تعطي طفلك أي دواء دون التحدث مع طبيبك أولاً.

ربما سيحصل أيضًا على الجلوبيولين المناعي، وهو أكثر فعالية عندما تعطى من الأسبرين وحده، فسوف يقلل من فرصه الإصابة بأمراض القلب عند استخدامه مبكراً في العلاج.

تتطلب بعض الحالات الشديدة من مرض كاواساكي إجراء عملية جراحية، ولا تنجو نسبة صغيرة من الأطفال من المرض.

من المحتمل أنك ستحتاج إلى المتابعة مع طبيب طفلك للتأكد من أن عمل القلب بشكل صحيح بإجراء الأشعة السينية ، تخطيط صدى القلب ، رسم القلب الكهربائي (الكهربائي) ، أو اختبارات أخرى.