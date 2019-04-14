هذا ما يحدث لجسمك عند الإصابة بالحمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أي وقت ترتفع درجة حرارة جسمك إلى درجة 38 أو أكثر، تكون علامة على الحمى، أو وجود التهاب ما في أي جزء من الجسم ،وتبلغ معدل درجة حرارة الجسم الطبيعية 37.5 درجة، وهناك العديد من الطرق التى يمكن بها قياس درجة حرارة الجسم، عن طريق الفم والمستقيم والأذن (طبلة الأذن) والجبهة (الشريان الصدغي).

ما هي درجة الحرارة الطبيعية؟

تختلف درجة حرارة الجسم الطبيعية على مدار اليوم، وفقًا لموقع "businessinsider" يميل إلى أن يكون أقل فى الصباح وأعلى في وقت متأخر بعد الظهر والمساء، على الرغم من أن معظم الناس يعتبرون 37 طبيعيًا ، إلا أن درجة حرارة جسمك يمكن أن تختلف بدرجة أو أكثر 37 إلى 38 درجة وما زالت تعتبر طبيعية.

ما يحدث لجسمك عند الإصابة بالحمى

الحمى تؤثر على كل جزء من الجسم، حيث يزداد معدل ضربات القلب بسرعة ويستجيب كل شيء لنبض أسرع، وقتها تعمل الكلى بجهد أكبر نتيجة تسارع النبض، وتبدأ فى التخلص من النفايات بشكل أسرع، كل شيء يسير بسرعة أكبر بسبب تسريع عملية الأيض فى الجسم، وتبدأ في التعرق بسبب زيادة درجة حرارة الجسم.

طرق خفض درجة حرارة الجسم

عندما تعانى من الحمى يجب أن تعطى جسمك بعض الراحة، مما سيساعدك على محاربة المرض بشكل أسرع، هذه الطرق قد تساعد على التخفيف من درجة حرارة الجسم :

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• قم بإزالة الملابس الثقيلة والبطانيات والحفاظ على برودة الغرفة .

• حاول أخذ حمام فاتر.

• اشرب الكثير من السوائل.

• تجنب حمامات المياه الباردة أو استخدام الخل والكحول لفرك الجلد بها، والتي يمكن أن تحفز على الارتعاش وترفع درجة حرارة الجسم أكثر.