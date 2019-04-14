شكرا لقرائتكم خبر عن من الحقن الشرجية المدخنة وإحياء ضحايا الغرق لاستخدامه في علاج الطاعون ومنع الربو..المؤرخون يصدرون مجموعة من الصور الطبية التي توضح الطرق التي استخدم فيها التبغ في العلاجات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدخين هو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، لذلك من الصعب تصديق أنه خلال قرون مضت كان يستخدم كدواء.ونوع من العلاجات الشعبية التي توارثت عبر الأجيال قبل ظهور الطب التقليدي

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في السنوات السبعين الماضية تعرضت الأبحاث الطبية للمخاطرالتي تهدد صحتنا، وذلك بعد مئات السنين التي استخدم فيها التبغ في علاج أمراض وأعراض جديدة من الربو إلى الطاعون.



استخدام التبغ فى القرون القديمة

وأصدرت مؤسسة "ويلكوم ترست" مجموعة من الصور التي تُظهِر الخط الزمني لاستخدام التبغ منذ القرن السادس عشرفي العلاج وكيف تغيرت الآراء المحيطة به.

جاء التبغ إلى أوروبا كمصنع مع وعد بالتقدم الطبي، بعد قرون من استخدامه في أمريكا الشمالية والجنوبية.



استخدام التبغ فى القرون القديمة

لقد تم تعميمه كوسيلة للتخلص من الأمراض خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، بما في ذلك استخدامه لإعطاء حقنة شرجية دخانية لإحياء ضحايا الغرق على طول النهر.



استخدام التبغ فى القرون القديمة

واكتسبت حركة مكافحة التبغ قوة في الستينيات بعد أن أصبحت العلاقة واضحة بين التدخين وسرطان الرئة وأمراض القلب والمشاكل المعوية .



استخدام التبغ فى القرون القديمة

وقد انخفض عدد المدخنين بشكل تدريجي منذ سبعينيات القرن الماضي، وحتى الآن ما يقرب من 19% من سكان المملكة المتحدة البريطانية ما زالوا يدخنون.



استخدام التبغ فى القرون القديمة

ويعتبرالتدخين أكبر سبب للوفاة والمرض في بريطانيا حيث يودي بحياة أكثر من 120 ألف شخص كل عام بسبب الأمراض المرتبطة به، وهو ما يمثل أكثر

من خمس الوفيات

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استخدام التبغ فى القرون القديمة

وآخيراً ظهرت السجائر الإلكترونية كبديل في العصر الحديث - لكن خبراء الصحة منقسمون حول سلامتها على الرئة والجسم.



استخدام التبغ فى القرون القديمة

وقال باحثون من جامعة سيدني للتكنولوجيا إن أجهزة التبغ الساخنة الشهيرة "السيجارة الإلكترونية" قد تسبب نفس الأضرار التي لحقت بخلايا الرئة مثل السجائر التقليدية.

وفي الوقت نفسه، تعتبر السجائر الإلكترونية - أو vaping - كما هو معروف - سامة للخلايا التي تحمي الرئتين ، لذلك قد لا تكون بديلاً آمنًا أيضًا.

ويُعتقد الآن أن كلا الجهازين يتسببان في تلف مجرى الهواء في الأشخاص الذين يعانون من انتفاخ الرئة وأمراض الرئة والسرطان.

وأجرى باحثون أستراليون اختبارات معملية على آثار السجائر الإلكترونية والسجائر العادية على الخلايا الظهارية وخلايا العضلات الملساء المأخوذة من الشعب الهوائية.

في الرئتين الأصحاء ، تعمل الخلايا الظهارية كخط الدفاع الأول لأي جزيئات غريبة تدخل مجرى الهواء بينما تحافظ خلايا العضلات الملساء على بنيتها.

ووجدت الدراسة أن السجائر الإلكترونية تضر خلايا الرئة التي تحمي الشعب الهوائية ، بطريقة مماثلة لدخان السجائر ، مما تسبب في تندب وإعادة تشكيل مجرى الهواء في مرضى الرئة.

ووجدت الدراسة أن الأجهزة الإلكترونية تسببت في هذا الضرر، بما في ذلك التغييرات في بنية الخلية ووظيفتها، وكذلك الاستجابة الالتهابية.