في شهر آكليها.. 7 فوائد طبية للشوكولاتة أهمها مقاومة السعال

أثبتت معظم الدراسات الحديثة أن الشوكولاتة تمتلك قدرات علاجية هائلة، بالإضافة إلى قدراتها في تغيير حالتك النفسية للأفضل، ويعتبر شهر أبريل/نيسان شهر آكلي الشوكولاتة، حيث يتم الاحتفاء بالشوكولاتة بطرق متعددة.

الدكتورة سمر محمود، خبيرة التغذية العلاجية، نصحت بتناول الشوكولاتة بعد يوم عمل مرهق لتخفيف حدة أعراض الإجهاد، لما تحتوي عليه من مواد وفيتامينات تساعد على الهدوء والاسترخاء.

وتقول الدكتورة سمر محمود "من الفوائد الصحية لتناول الشوكولاتة أنها تساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وعملية الأيض، والتغلب على الصداع".

وإذا كنت من عشاق الشوكولاتة لا يفوتك التعرف على أهم خصائصها العلاجية كالتالي:

تحسين الوظائف المعرفية





قال علماء في جامعة نيويورك إن ما تتمتع به الشوكولاتة من مضادات الأكسدة "الفلافانول" التي تعمل على تعزيز الوظيفة المعرفية لخلايا المخ خلال ساعات.

تحسين المزاج





تعمل الشوكولاتة خصوصاً الداكنة على تحسين الحالة المزاجية للأشخاص وتشعرهم بالسعادة، وقد يرجع ذلك لتحفيزها النشاط العصبي في مناطق في الدماغ مرتبطة بالسعادة والمكافأة.

تهدئة السعال





حسب إحدى الدراسات فإن تعد الشوكولاتة علاجا، فتقول الطبيبة ألين موريس، رئيس قسم دراسات القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة "هال"، عضو مؤسس في الجمعية الدولية لدراسة السعال "إن هناك بحثا أثبت أن الأدوية التي تحتوي على الكاكاو أفضل بكثير من باقي الأدوية في علاج السعال".

ضغط الدم





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كشف العلماء أن منتجات الكاكاو بما في ذلك الشوكولاتة الداكنة قد تساعد على خفض ضغط الدم قليلاً، ويعمل الفلافانول الموجود في بذور الكاكاو على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يحفز اتساع الأوعية الدموية.

ويقول موقع FizzUp، المتخصص في التغذية "يمكن للشوكولاتة عالية الجودة أن تحمي القلب والأوعية الدموية من التعرض للأمراض، كما أنها تخفض مستويات الكوليسترول وتساعد في خفض وزن الجسم".

السرطان





اتباع نظام غذائي غني بالكاكاو قد يحمي من إصابة سرطان الأمعاء عند تناول الكاكاو بانتظام، ومع ذلك فإنه من المستحيل أن نستنتج من البحوث التي أجريت في المختبر بشكل قطعي بأن الكاكاو يمكن أن يحمي الإنسان ضد سرطان الأمعاء.

الإجهاد والتوتر





أثبتت دراسة أجريت في عام 2009 على 30 شخصا من الأصحاء تناولوا 40 جم من الشوكولاتة الداكنة في كل يوم ولمدة 14 يوما، شوهد انخفاض ملحوظ في هرمونات التوتر.

تعزيز صحة النظر





إحدى الدراسات قارنت بين نظر مجموعتين، تناولت إحداها شوكولاتة داكنة، بينما تناولت الأخرى شوكولاتة بيضاء، ووجدت أن المجموعة التي كان نظرها أقوى هي التي تناولت الشوكولاتة الداكنة، وربما يعود ذلك إلى احتواء الكاكاو على الفلافونات التي تحسن تدفق الدم للدماغ والشبكية.

وتوضح محمود أن الفوائد الصحية للشوكولاتة تأتي من حبوب الكاكاو، مشيرة إلى أن تلك الحبوب تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وهي التي تشعر الإنسان بالراحة والاسترخاء وأحيانا السعادة بعد تناول الشوكولاتة.

ومن فوائد البوتاسيوم كما ذكرت الدكتورة سمر أنه يساعد على تنظيم ضغط الدم، وتنشيط الذاكرة، وتحفيز الشهية، وارتياح في الأعصاب، والارتخاء، مما يساعد على النوم.

وتتابع "الشوكولاتة الداكنة هي الأصح لأنها تحتوي على فائدة كبيرة، لخلوها من الكميات الكبيرة من السكر أو الدهون الموجودة في نظيراتها من الشوكولاتة البيضاء أو الشوكولاتة المضاف إليها بعض المكونات الضارة".