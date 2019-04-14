إنفوجراف.. 9 نصائح تعزز هرمون الذكورة

يؤدي اختلال توازن مستويات هرمون الذكورة "التستوستيرون" إلى آثار سلبية على غرار تراجع الرغبة والحدّ من الطاقة مع تأخير الإنجاب، ما يتطلب تحسين كفاءة هذا الهرمون، فهو المتحكّم في عملية الإنجاب، ويتأثر بنمط الحياة اليومية.

ويعدّ الهرمون مسؤولاً عن خصائص جنسية ثانوية عند الرجال، مثل خشونة الصوت وشعر الصدر، إضافة إلى الرغبة السليمة وبناء كتلة العضلات والحفاظ على مستويات الطاقة.

ويرى الأطباء أن تغيير نمط الحياة من شأنه تطوير كفاءة هرمون الذكورة "التستوستيرون" باتباع عدد من النصائح يوضحها الإنفوجراف التالي:



