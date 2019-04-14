النظام الغذائي الصحي أحد أفضل الطرق للحفاظ على "القلب"

القلب هو المسؤول عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ، وتوفير الأكسجين والمواد الغذائية وإزالة النفايات، وواحدة من أفضل الطرق للحفاظ على صحة القلب هي تناول نظام غذائي صحي متوازن، حيث يجب أن يشمل النظام الغذائي ما لا يقل عن خمسة أجزاء من الفاكهة والخضروات يوميًا ، والأطعمة الليفية مثل البطاطس والخبز والأرز أو المعكرونة وبعض أطعمة الألبان والبروتين والزيوت غير المشبعة. وعلى الرغم من أنه من الضروري تناول الأطعمة التي تندرج تحت كل هذه المجموعات الغذائية ، إلا أن هناك أطعمة معينة تساعد على تحسين صحة القلب فإنه إلى جانب تناول نظام غذائي صحي متوازن ، يقول بعض الخبراء أن بعض التوابل، المتوفرة كمكمل غذائي ، لها عدد من الفوائد لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. اقرأ أيضا:اضطرابات تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 64% وذكرت دراسة رومانية لعام 2017 أن القرفة يمكن أن تقلل الدهون الثلاثية ، وهو نوع من الدهون الموجودة في الدم والتي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، ووجد الباحثون أيضا انها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلي وهو مادة دهنية شمعية أساسية في تكوين أغشية الخلايا في الجسم، ولكن الكثير منها قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ويعرف متجر "Holland & Barrett" للمنتجات الصحية ماهية القرفة ويشرحها قائلا: "القرفة هي توابل مشتقة من اللحاء الداخلي لشجرة Cinnamomum -الدارصيني عندما يجف اللحاء ، فإنه يلتف ليكون شكل أعواد القرفة المتعارف عليها". ويضيف: "لقد كانت هذه التوابل مكونًا شهيرًا للطهي عبر التاريخ ، حيث تم استخدامه في مصر القديمة وكان كريستوفر كولومبوس من بين العديد من المستكشفين الذين تم إرسالهم للبحث عن هذا النوع من التوابل"، وتاريخيا، كانت القرفة تحظى بالتقدير تقريبًا نظرًا لخصائصها الصحية بقدر ما تحظى برائحتها ونكهتها المميزة و تقليديا ، تم استخدامها كمعطر للتنفس بسبب آثاره المضادة للبكتيريا، وتتوافر القرفة بشكلها الطبيعي أو على شكل كبسولات أو شاي أو مستخلصات زيت أساسية. ولكن ما مقدار القرفة التي يجب تناولها؟ ويوضح المتجر: "بشكل عام ، القرفة آمنة ، لكن من المهم معرفة نوع القرفة الذي تتناولها، فإذا كنت تتناول القرفة على شكل أعواد فإنه ينصح أن تحتوي كل ملعقة صغيرة على 5 غرام من الكومارين ، وهو مركب نباتي يمكن أن يتلف الكبد إذا تم تناوله بكميات كبيرة. لهذا السبب ، وضعت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية حدودًا يومية آمنة"، حيث يُنصح بتناول ما يصل إلى 3 جرام من أعواد القرفة يوميًا. إذا كنت تتناول القرفة السيلانية، فهذه تحتوي فقط على كميات ضئيلة من الكومارين ، لذلك يمكن استهلاكها بكميات أكبر تصل إلى 5 جرام، لكن يجب تجنب تناول مكملات القرفة إذا كانت المرأة حامل وتمنع عن الأطفال ويجب أيضًا تجنب القرفة إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تؤثر على الكبد ، مثل الباراسيتامول أو الستاتين. قد يهمك أيضا: "النظام الغذائي" يُساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مرق العظام يُساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية