فوائد الشاي الاخضر في تخسيس الوزن

عندما تريدين انقاص الوزن، عادة ما تبحثين عن كافة الطرق الطبيعية لتحقيق ذلك. وهناك أنظمة غذائية تفرض علينا تقليل مقادير ما نتناوله من البروتينات والمواد الكربوهيدراتية والدهون من جميع الأنواع دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة الجسم إلى تحقيق التوزان.

وتستثني هذه الأنظمة الغذائية الأحماض الدهنية أو البروتينات التي تسمح لإجسامنا بالعمل بشكل طبيعي وجيّد، لذا من الأفضل تجاهل هذا النوع من الحلول.

وننصحك بتخسيس الوزن، مع العناية في الوقت ذاته بصحتك، وبتبنّي نمط حياة صحّي. وفي هذه الحالة يساعد الشاي الأخضر على التخلّص من هذه الكيلوغرامات الإضافية التي تريدين التخلّص منها، ويمكنك بالتالي تضمينه في نظام غذائي متنوّع ومتوازن.

مضادّ للأكسدة قوي

يعتبر الشاي الأخضر مضادّاً للأكسدة طبيعيّاً وقويّاً، وقادراً على إبطاء الشيخوخة المبكرة. وهو يحمينا من الإصابة بالعديد من الأمراض بفضل محتواه العالي من البوليفينول. ولكنّ الشاي الأخضر يبقى أخفّ من الشاي الأبيض لنسبة احتوائه مضادّات الأكسدة.

يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي

الفائدة الرئيسية للشاي الأخضر هو أنّه يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي – الأيض، ممّا يسمح بالتالي بحرق المزيد من الدهون. وهذه تحديداً مادة الكاتيشين التي يحتويها الشاي الأخضر والتي تساعد الجسم في عمليّة التوليد الحراري وإنتاج الطاقة لإزالة الوزن الزائد.

ويُعتبر الشاي الأخضر طريقة رائعة لتقليل الشهيّة بشكل سلس، إذ أنّ شربه يساعد على تناول كمّية أقلّ من الطعام ويجنّب الرغبة في تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

كما أنّ له قدرة على منع ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم، وهذا يسمح بتنظيم الدهون في الخلايا بشكل أكبر، والقضاء على الدهون الزائدة في الجسم تدريجياً.

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مدرّ جيّد للبول ومنشّط قوي للكبد

إنّ الشاي الأخضر حليف رائع لتنقية الجسم. فهو يزيل السموم المتراكمة في الدم والأمعاء، ويزيل الدهون المشبعة ويساعد على التخلّص من المواد التي تسبّب الالتهابات في المعدة والأمعاء عن طريق إدرار البول.

وهو أيضاً منشّط مثالي لتحفيز وتجديد الكبد والبنكرياس، كونه يساعدهما على تأدية وظائفهما الأساسية بفضل محتواه العالي من مضادّات الأكسدة.

طريقة تناول الشاي الأخضر لكي تنحفي بطريقة صحّية

لكي تفقدي من وزنك بطريقة صحّية، يجب أن تشربي 3 أكواب من الشاي الأخضر يومياً. يجب شرب الكوب الأول بمجرّد أن تستيقظي من النوم وعلى معدة فارغة، أضيفي إليه عصير نصف ليمونة. يجب تناول الكوب الثاني بعد وجبة الغداء مباشرة. بهذه الطريقة يمكنك تحفيز عملية الهضم، ومساعدة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، والتخلّص بسهولة كبيرة من جميع الدهون التي في جسمك دون أن تشعري بالجوع إلى حين موعد وجبتك التالية. وتذكّري دائماً أن لا تضيفي السكّر الأبيض إلى الشاي الأخضر، وإذا لم يكن باستطاعتك شربه بدون سكّر، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل (7.5 غرام). اشربي الكوب الأخير بعد وجبة العشاء، قبل ساعة ونصف تقريباً من النوم، لتعطي جسمك فرصة هضم الطعام بالوقت المناسب.