تحذير من طريقة لشرب العصائر.. تساعد على ظهور التجاعيد

حذر أطباء متخصصون في التجميل، النساء من طريقة تناول العصائر المحلاة أو المشروبات المثلجة بـ"شاليموه"؛ تفادياً لمشاكل البشرة، إذ ستسبب في ظهور التجاعيد المبكرة.

وكشف الأطباء، مؤخرا، أن شرب العصائر عبر المصاصة البلاستيكية لا يؤدي إلى الشعور بالتخمة وزيادة نسبة السكر في الجسم، بل تمتد آثاره إلى المشاكل الجسدية على البشرة، ممثلة في ظهور تجاعيد الوجه.

وقالت الدكتورة بسنت مرسي، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر في مركز "الكسير" الطبي بجميرا في دبي: "نعرف الأضرار التي تتسبب بها المصاصات البلاستيكية وتحديداً للأطفال، ابتداءً بتلف الأسنان وتسوسها، مروراً بالإسراف في تناول السوائل دون وعي، وانتهاءً بأمراض الانتفاخ والغازات".







وأشارت إلى أن دراسة علمية أجرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن استخدام المصاصات بكثرة يؤدي إلى انقباض عضلة الفم، ويصاحب ذلك ظهور التجاعيد المبكرة حول الفم، معتبرة أن ذلك لا يرتبط فقط بـ"الشاليموه" بل بأي أداة يتطلب استخدامها تحريك عضلة الفم الأمامية بكثرة كالسجائر والشيشة.

ومع مرور الوقت وتراكم فترات الاستخدام تبدأ التجاعيد في الظهور بشكل بارز، لذلك نصحت مرسي بتجنب استخدامها بشكل مفرط.

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وأوضحت أن المعروف علمياً عن المصاصات أنها تتسبب في نتائج سلبية على الأطفال، لأنها تضر بالأسنان، لأن لدى امتصاص المشروبات السكرية أو الحمضية فإن القش الذي يعمل كالخرطوم يضرب في منطقة محددة من الأسنان، ما يعرضها لتركيز كبير من السكر، وبالتالي تلف الأسنان.

كما أن المصاصات تتسبب في حدوث الانتفاخ، إذ إن الهواء يتصاعد مع العصير ويدخل إلى الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ.





وحذرت مرسي من الإسراف في تناول السوائل يؤدي إلى الرغبة في ارتشاف المزيد من العصائر، ما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والتخمة وزيادة نسبة السكر في الدم.

بينما قال خبير التجميل، كمال الفاضل، إن السبب يرجع إلى تصنيع المصاصات الذي يتم من مواد مصنعة مثل "البولي برويلين"، وعندما يتناول الشخص العصير بها فإن جزءاً من المادة يدخل مع السائل إلى الجهاز الهضمي وخلايا الجسم، ما يسبب العديد من المشاكل الصحية، ويترك تأثيراته السلبية على بشرة النساء.

وأكد أن شرب السوائل بالمصاصة يتسبب في ظهور التجاعيد، نتيجة تأثير المواد الكيميائية التي تتسلل إلى الجسم.