- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفاصولياء الحمراء تعد مصدرا مهما للبروتين
الفاصولياء من المصادر الغنيّة بالمعادن والفيتامينات؛ كالحديد، والفولات، والفسفور، وفيتامين ك1، والبوتاسيوم، كما تحتوي على المركّبات النباتيّة النشطة بيولوجيّاً؛ كالآيسوفلافون، والأنثوسيانين، وحمض الفايتيك، وغيرها من المركّبات، لذا تزوّد الجسم بالكثير من الفوائد.
وتنتمي الفاصولياء لفصيلة النباتات البُقوليّة، وهناك أنواع مختلفة منها كالحمراء، والبيضاء، والسوداء، والليميّة، وغيرها، وتشترك في أنّها يجب طهوها بشكل جيّد قبل تناولها، إذ تحتوي النيّئة منها على بروتين الليكتين الذي يمكن أن يسبّب تسمّمُا غذائياً، ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ هذا النوع من البقوليات يحتوي على الأحماض الأمينيّة التي تشكّل البروتين اللازم لبناء العضلات.
يوضح الإنفوجراف التالي أبرز فوائد الفاصولياء الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. الفاصولياء الحمراء تحمي قلبك وتقاوم الشيخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.