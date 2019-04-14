إنفوجراف.. الفاصولياء الحمراء تحمي قلبك وتقاوم الشيخوخة

الفاصولياء من المصادر الغنيّة بالمعادن والفيتامينات؛ كالحديد، والفولات، والفسفور، وفيتامين ك1، والبوتاسيوم، كما تحتوي على المركّبات النباتيّة النشطة بيولوجيّاً؛ كالآيسوفلافون، والأنثوسيانين، وحمض الفايتيك، وغيرها من المركّبات، لذا تزوّد الجسم بالكثير من الفوائد.

وتنتمي الفاصولياء لفصيلة النباتات البُقوليّة، وهناك أنواع مختلفة منها كالحمراء، والبيضاء، والسوداء، والليميّة، وغيرها، وتشترك في أنّها يجب طهوها بشكل جيّد قبل تناولها، إذ تحتوي النيّئة منها على بروتين الليكتين الذي يمكن أن يسبّب تسمّمُا غذائياً، ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ هذا النوع من البقوليات يحتوي على الأحماض الأمينيّة التي تشكّل البروتين اللازم لبناء العضلات.

يوضح الإنفوجراف التالي أبرز فوائد الفاصولياء الحمراء.



