علماء يتوصّلون إلى أمل جديد لعلاج سرطان الدماغ لدى الأطفال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في محاولة للعثور على علاج لسرطان الدماغ لدى الأطفال، توصّل علماء من المركز الطبي في مستشفى "سينسيناتي للأطفال" في ولاية أوهايو، إلى طريقة قد تمنع نمو هذا المرض في مراحله المبكرة.

وأجرى العلماء دراسة على الفئران، ووجدوا أن هناك جينًا يدعى Zfp36l1 يساعد أحد أنواع سرطان الدماغ النادرة، يُعرف باسم "ورم دبقي متعدد الأشكال" أو "ورم جليوبلاستوما"، في تحويل خلايا الدماغ الأخرى إلى سرطانية.

لكن وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصل العلماء إلى طريقة تؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الخلايا السرطانية وانتشارها، من خلال حقن جزيئات تستهدف ذلك الجين.

وكانت النتائج مبهرة وملحوظة، حيث تضاعفت فرص الفئران المصابة بسرطان الدماغ في العيش، مقارنة بغيرها من الفئران التي لم تتلق العلاج بالحقن، وقال الفريق إن هذه النتائج من شأنها أن تؤدي إلى اكتشاف علاجات توقف ورم جليوبلاستوما في مراحله الأولى، أو ظهوره مرة أخرى.

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وفي محاولة لمعرفة ما إذا كانت النتائج يمكن تحقيقها في الحالات البشرية، اختبر الفريق العلاج على خلايا أورام بشرية تم إنماؤها في المختبر، وبالفعل وجدوا نتائج مماثلة.

ومع ذلك، لا يزال الفريق غير متأكد بشأن ما إذا كان يمكن تقديم ذلك العلاج للبشر المصابين بسرطان الدماغ، وأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الاختبارات.