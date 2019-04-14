شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع مختلفة من الأدوية لا تتناولها عند ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرق تناول الأدوية عديدة وفقا لكل نوع فهناك أنواع تؤخذ على معدة خالية، وهناك أدوية يتم تناولها أيضا قبل أو بعد الطعام، ولكن هناك أنواع يجب عدم تناولها عند ممارسة الرياضة.

تناول بعض الأدوية قبل أو بعد التمارين الرياضية يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة وذلك وفقا لتقرير موقع "drugs".

ممنوع خلط الأدوية مع ممارسة الرياضة

عندما يتعلق الأمر بخلط الأدوية مع ممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن يؤثر في بعض الأحيان، فإذا كنت تستخدم الأدوية فعليك أن تكون على دراية بجميع آثارها المحتملة، لعدم التسبب فى أثار جانبية مثل خفقان القلب أو النعاس.



أداء التمارين

حاصرات البيتا الأدرينالية

عوامل حاصرات البيتا الأدرينالية يتم استخدامها لعلاج حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وحالات مثل الجلوكوما أو الصداع النصفي أو أمراض القلب.

تميل حاصرات بيتا إلى خفض معدل ضربات القلب، وعند ممارسة التمراين قد يسبب الشعور بالإرهاق بسرعة كبيرة، ولكن إذا كان تناول الدواء ضروريا يجب التحدث مع الطبيب لإيجاد بدائل أو البدء بجرعة منخفضة قدر الإمكان .

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الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية

يمكن أن تسبب بعض احتباس السوائل ، مما قد يؤثر على عمل الكلى ويزيد من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، لذا يجب الحد من تناول هذه الأنواع من الأدوية لعلاج الألم أو عدم تناول الدواء لأكثر من أسبوع.

مضادات الاكتئاب

هناك العديد من الأدوية التي تسبب النعاس، إلا أن الأدوية الأكثر شيوعًا تشمل مضادات الاكتئاب، والتي تغير التوازن الكيميائي في المخ للمساعدة على الاستقرار وتحسين الحالة المزاجية، مما قد يسبب التعب والنعاس بشكل خاص خلال الأسابيع القليلة الأولى من تناولها.



ادوية الاكتئاب

مضادات الهيستامين

غالبًا ما يكون النعاس أحد الآثار الجانبية لمضادات الهيستامين، وإذا كنت تمارس ريا ضة الجرى فأن تناول مضادات الهيستامين تجعلك قد تشعر بالنعاس، مما قد يصيبك بجروح أو إصابات.