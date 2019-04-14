شكرا لقرائتكم خبر عن لو الاكتئاب فى بدايته.. ازاى تعالجه من غير أدوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعاني من الاكتئاب، فيمكن أن تكون مضادات الاكتئاب منقذة للحياة، لكن بعض أدوية الاكتئاب يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية، لذا إذا كان الاكتئاب لديك فى المرحلة الأولى أو الاكتئاب الخفيف mild depression فيمكنك علاجه بدون أدوية، وبعد استشارة طبيبك، وهذا ما سنتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع prevention.

1- النوم الجيد

حصولك على قسط كافٍ من النوم يساعدك فى علاج الاكتئاب، مشاكل النوم هي أحد الأعراض الشائعة للاكتئاب، لكن الأبحاث أظهرت أيضًا أن الحرمان من النوم قد يؤدي بالفعل إلى الاكتئاب.

يمكن للاكتئاب أن يستنزف الطاقة لديك ويجعلك لا ترغب فى ممارسة الرياضة، لذلك فإن الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية ليس دائمًا أسهل شيء ، - لكن الأمر يستحق الدفع بنفسك، لأن الرياضة تساعد الجسم على إطلاق هرمونات تحسن المزاج و تساعدك على التخلص من التوتروالقلق وهو ما يساعد في علاج الاكتئاب.

3- التعرض لضوء الشمس

أظهرت الأبحاث أن الأمر يستغرق 15 دقيقة فقط من التعرض لضوء الشمس لبدء تحسين حالتك المزاجية، يمكن أن يساعد ضوء الشمس عن طريق زيادة مستويات السيروتونين الذي ينظم الحالة المزاجية (والذي يشبه أدوية مضادات الاكتئاب).

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４- تدوين يومياتك

تدوين أفكارك يمكن أن يساعدك في التعامل مع أعراض الاكتئاب، حيث يمكن أن تكون متنفسًا للتعبيرعن المشاعر وقد يكون ذلك مفيدًا في التخلي عن المشاعر المكبوتة يمكن أن يساعدك أيضًا في ملاحظة أنماط التفكير مثل الأشياء التي تقلقك، أو ما تجعل مزاجك سيئا.

５- التواصل مع الأصدقاء

العزلة الاجتماعية ليست مجرد أعراض للاكتئاب - بل يمكن أن تزيد الأمر سوءًا ، لذلك حدد وقتًا للأنشطة الاجتماعية التي تستمتع بها ، مثل نادي الكتب أو كورس أو قد ترغب في التفكير في الانضمام إلى مجموعة دعم الاكتئاب حيث يمكنك التواصل مع أشخاص يفهمون ما تمر به.

６- العلاج المعرفى السلوكى

العلاج السلوكي المعرفي يساعد في علاج الاكتئاب من خلال مساعدتك على التخلص من الأفكار السلبية.