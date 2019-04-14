شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند تعرض طفلك لـ «نوبات حبس النفس»؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال استشاري طب الأطفال، الدكتور محمد الخوفي، إن “نوبات حبس النفس” تحدث عند الأطفال عندما يتعرض الطفل لحدث مثل البكاء ويكون هناك توقف عرضي للتنفس وازرقاق ربما يرتبط مع فقدان للوعي وتشنج يعود بعده الطفل للبكاء.
وأوضح في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن أغلب هذه النوبات مطمئنة وتختفي مع تقدم العمر، ناصحاً بزيارة الطبيب للنظر في أي احتمالات أخرى.
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