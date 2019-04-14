شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار حبوب الخميرة .. الصداع النصفى والانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميرة عنصر يستخدم فى إنتاج البيرة والخبز، وهى مصنوعة من أنواع الفطر وحيد الخلية، والخميرة لها طعم مرير عند تذوقها.

الخميرة البيرة تستخدم أيضًا كمكمل غذائى على هيئة أقراص، ووفقا لموقع "healthline" فهى مصدر غنى بالكروم، والذى قد يساعد جسمك على الحفاظ على مستويات السكر فى الدم بصورة طبيعية، وهى أيضا مصدر للفيتامينات ب المتعددة، وتستخدم فى تحسين مستويات الهضم بالجسم.



اقراص الخميرة

ماذا تفعل أقراص الخميرة فى الجسم

تحتوى الخميرة على كائنات صغيرة (microflora) تساعد على الحفاظ على حسن سير عملية الهضم بصورة طبيعية، فهى مكمل غذائى تعزز مستويات الطاقة وتقوى جهاز المناعة، لأنه مصدر غنى بـ:

الكروم.

البروتين.

عنصر السيلينيوم.

البوتاسيوم.

الحديد.

الزنك.

المغنيسيوم.

كما أنه مصدر كبير لفيتامينات ب التى توفر:

الثيامين (B-1).

ريبوفلافين (ب -2).

النياسين (ب -3).

حمض البانتوثنيك (B-5).

بيريريدوكسين (B-6).

حمض الفوليك (ب 9).

البيوتين (B-7).



اقراص الخميرة 2

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فوائد الخميرة

قد تجعل خصائص البروبيوتيك بالخميرة وسيلة فعالة لمنع الإسهال، حيث تستخدم لعلاج الاضطرابات الأخرى فى الجهاز الهضمى، بما فى ذلك:

الإسهال الناجم عن المضادات الحيوية.

متلازمة القولون العصبى.

عدم تحمل اللاكتوز.

قد يساعد الكروم الموجود فى الخميرة على التحكم فى مستويات السكر لمرضى السكرى من النوع الثانى من خلال تحسين تحمل الجلوكوز.



الخميرة

أضرار حبوب الخميرة

يجب عليك التحدث مع الطبيب قبل تناول أقراص الخميرة، لأنها يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية، وقد تكون الآثار الجانبية للخميرة خفيفة بشكل عام، وتشمل الغاز الزائد والانتفاخ والصداع النصفى.

لكن هناك علامات تستدعى التوقف عن تناول حبوب الخميرة والتحدث مع الطبيب، إذا عانيت من ألم فى الصدر أو الحلق أو ضيق الصدر أو صعوبة فى التنفس، هذه الآثار الجانبية قد تشير إلى وجود حساسية من الخميرة.

على الرغم أن الخميرة مصدر لفيتامينات ب لكنها لا تحتوى على فيتامين ب 12، ويمكن أن تسبب كميات غير كافية من B-12 فقر الدم، لذلك من المهم التأكد من أن لديك مصادر B-12 فى نظامك الغذائى.

قد يوصى طبيبك بتناول جرعات أصغر من خميرة البيرة فى البداية للتحقق من الآثار الجانبية المحتملة.



اقراص الخميرة

الأدوية التى قد تتفاعل مع الخميرة

يمكن أن تتفاعل الخميرة مع عدة أنواع مختلفة من الأدوية والتى قد تشمل:

مثبطات أوكسيديز أحادى الأمين التى توجد فى بعض أدوية علاج الاكتئاب فيمكن أن تسبب كمية كبيرة من التيرامين فى الخميرة فى ارتفاع ضغط الدم عندما يمكن أن يسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

أدوية السكر : الخميرة قد تخفض مستويات السكر فى الدم، لذا فإن تناول الخميرة مع أدوية السكر يمكن أن يعرضك لخطر انخفاض نسبة السكر فى الدم.

يجب توخى الحذر قبل تناول الخميرة لبعض الفئات وتشمل :

الحوامل.

إذا كان لديك قسطرة وريدية مركزية.

مريض سكر.

مرض كرون.

عدوى الخميرة المتكررة.

الحساسية من الخميرة.

ضعف الجهاز المناعى.