شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البرتقال لصحة الجسم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البرتقال واحد من أشهر الفواكه فى فصل الشتاء، ويتميز بمذاقه الطيب الذي يجعل الكثيرون يحبونه وخصوصا الأطفال ، كما يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الأمراض والأوبئة، ومن هذه الفيتامينات " فيتامين سى وفيتامين ب، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم". ووفقا لما ذكره موقع timesofindia فإن فوائد البرتقال هى: فوائد البرتقال على الصحة فوائد البرتقال على الصحة



برتقال 1: يحتوى البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سى وج وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تقليل خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وخصوصا سرطان القولون. 2: يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى والإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وذلك لاحتوائه على كمية عالية من فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة. Advertisements 3: يحتوى البرتقال على بعض الفيتامينات التى تحافظ على صحة ونضارة البشرة وحمايتها من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وعلامات التمدد. 4:يعمل البرتقال على ضبط مستوى السكر فى الدم وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص والمعادن التى تساعد على ضبط مستوى السكر. 5:يحتوى البرتقال على فيتامين أ وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الاوعية الدموية والحفاظ على صحة القلب . 6:يعمل على تعزيز صحة العين والرؤية وحمايته من اعتام عدسة العين والحفاظ على الشبكية. 7: يحتوى البرتقال على الفيتامينات والألياف التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات وعسر الهضم.

البرتقال 8:يحافظ على صحة الكلى من الالتهابات والأمراض التى تتعرض لها. 9:يعمل البرتقال على الحفاظ على صحة الشعر ويحميه من التساقط والتلف وتعزيز فروة الرأس وحمايتها من الالتهابات. 10:يعزز صحة الجهاز العصبى ويساعد على التركيز والنشاط والحيوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد البرتقال لصحة الجسم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.