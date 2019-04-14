انت الان تتابع موضوع متلازمة ما بعد الارتجاج والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الارتجاج هو إصابة خفيفة في الدماغ تحدث عادة بعد ضربة في الرأس، يمكن أن يحدث أيضًا مع اهتزاز عنيف وحركة الرأس أو الجسم ، متلازمة ما بعد الارتجاج PCS هي اضطراب معقد حيث تستمر الأعراض المختلفة، مثل الصداع والدوار، لأسابيع وأحيانًا بعد شهور من الإصابة التي تسببت في الارتجاج ، في معظم الناس تحدث الأعراض في غضون الأيام السبعة أو العشرة الأولى وتختفي خلال ثلاثة أشهر في بعض الأحيان، يمكن أن تستمر لمدة عام أو أكثر، والهدف من العلاج بعد الارتجاج هو إدارة الأعراض بشكل فعال.

أعراض متلازمة ما بعد الارتجاج

تشمل أعراض ما بعد الارتجاج ما يلي:

– الصداع

– دوخة

– إعياء

– التهيج

– القلق

– الأرق

– فقدان التركيز والذاكرة

– طنين الأذنين

– رؤية ضبابية

– الضوضاء وحساسية الضوء

– نادرا ما يختفي التذوق والرائحة لدى المريض

يمكن أن يختلف الصداع الناتج عن الارتجاج وقد يشبه الصداع من نوع التوتر أو الصداع النصفي ، في معظم الأحيان هم من الصداع من نوع التوتر ، قد تترافق هذه مع إصابة الرقبة التي حدثت في نفس الوقت إصابة الرأس.

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أسباب متلازمة ما بعد الارتجاج

لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم أفضل كيف ولماذا تحدث متلازمة ما بعد الارتجاج بعد بعض الإصابات وليس غيرها ولكن هناك العديد من الدراسات التي توصلت إلى بعض الأسباب مثل:

– يعتقد بعض الخبراء أن أعراض ما بعد الارتجاج ناتجة عن أضرار هيكلية في الدماغ أو تعطل نظام المراسلة داخل الأعصاب ، بسبب التأثير الذي تسبب في الارتجاج.

– يعتقد البعض الآخر أن أعراض ما بعد الارتجاج ترتبط بعوامل نفسية ، خاصة وأن الأعراض الأكثر شيوعًا – الصداع والدوخة ومشاكل النوم – تشبه الأعراض التي غالباً ما يتعرض لها الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو القلق أو اضطراب ما بعد الصدمة.

– في العديد من الحالات ، تلعب كل من التأثيرات الفسيولوجية لصدمة الدماغ وردود الفعل العاطفية لهذه الآثار دورًا في تطور الأعراض.

– لم يحدد الباحثون سبب إصابة بعض الأشخاص الذين عانوا من ارتجاج في الدماغ بأعراض مستمرة بعد الارتجاج بينما لا يصاب الآخرون بذلك ، ليس هناك علاقة مثبتة بين شدة الإصابة واحتمال ظهور أعراض ما بعد الارتجاج المستمرة.

– تُظهر بعض الأبحاث أن بعض العوامل أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يصابون بمتلازمة ما بعد الارتجاج مقارنةً بأولئك الذين لا يصابون بالمتلازمة ، تشمل هذه العوامل تاريخًا من الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وضغوط الحياة الهامة ونظام دعم اجتماعي ضعيف ونقص مهارات التأقلم.

عوامل الخطر

تشمل عوامل الخطر لتطوير متلازمة ما بعد الارتجاج ما يلي:

العمر

لقد وجدت الدراسات أن زيادة العمر هي عامل خطر لمتلازمة ما بعد الارتجاج ،

الجنس

من الأرجح أن يتم تشخيص النساء بمتلازمة ما بعد الارتجاج ، ولكن هذا قد يكون لأن النساء أكثر عرضة لطلب الرعاية الطبية بشكل عام.

طرق الوقاية من متلازمة ما بعد الارتجاج

الطريقة الوحيدة المعروفة لمنع متلازمة ما بعد الارتجاج هي تجنب إصابة الرأس في المقام الأول، على الرغم من أنه لا يمكنك الاستعداد لكل موقف محتمل ، فإليك بعض النصائح لتجنب الأسباب الشائعة لإصابات الرأس:

– اربط حزام المقعد الخاص بك كلما كنت مسافرًا في السيارة ، وتأكد من أن الأطفال في مقاعد السلامة المناسبة للعمر ، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا هم الأكثر ركوبًا في المقعد الخلفي ، خاصة إذا كانت سيارتك بها أكياس هوائية.

– استخدم خوذات كلما كنت أنت أو أطفالك في ركوب الدراجات أو التزلج على الجليد أو التزلج على الجليد أو التزلج على الجليد أو التزلج على الجليد أو لعب كرة القدم أو الضرب أو الركض في القواعد اللينة أو البيسبول أو التزلج على الجليد أو ركوب الخيل ، ارتداء خوذة عند ركوب دراجة نارية.

– اتخذ إجراءً في المنزل لمنع السقوط ، مثل إزالة سجاد في المساحة الصغيرة وتحسين الإضاءة وتركيب الدرابزين.

ما مدى خطورة متلازمة ما بعد الارتجاج

يمكن أن تكون متلازمة ما بعد الارتجاج مدمرة للغاية لحياة المريض ، بالإضافة إلى الاضطرار إلى مراقبة أعراض الارتجاج باستمرار ، والتي يمكن أن تتفاقم مع النشاط الطبيعي ، غالبًا ما يضطر مرضى PCS على المدى الطويل إلى إعادة هيكلة حياتهم لتجنب الأنشطة والمواقف التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض ، بالنسبة للأطفال ، يمكن أن يعني هذا الغياب الطويل عن المدرسة والابتعاد عن الأنشطة الرياضية ، في الحالات الشديدة ، قد يكون من الضروري للطفل أن إجراء فحوصات متكررة ، في البالغين ، يمكن لـ PCS التأثير بشكل خطير على الحياة الشخصية والمهنية للمرضى ، والتدخل في الحياة العائلية ، وكذلك القدرة على التركيز والتواصل وفعالية العمل.