انت الان تتابع موضوع انواع الفتق عند الاطفال بالصور والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الفتق هو فتح أو ضعف في جدار العضلات، الأنسجة، أو الغشاء الذي يحمل عادة جهازا في المكان ، إذا كانت الفتحة أو الضعف كبيرة بما يكفي ، فقد يتمكن جزء من العضو من اختراق الفتحة يحدث الفتق في كثير من الأحيان في أجزاء معينة من الجسم ، مثل البطن والفخذ ومنطقة الفخذ العليا ومنطقة زر البطن ، يمكن أن يحدث ذلك أيضًا في أي مكان قد يكون لديك فيه شق من الجراحة ، يعاني العديد من الأطفال الصغار والأطفال الصغار والرضع من فتق في معظم الحالات ، يكون الفتق خلقيًا ، موجود عند الولادة ، ولكن قد لا يكون مرئيًا إلا في وقت لاحق من الحياة.

أنواع الفتق

الفتق الإربي

غالبية الفتق عند الأطفال – حوالي 80 في المئة – هي فتق الإربية ، مما يعني أنهم في الجزء السفلي من البطن ، بالقرب من الفخذ ، بالنسبة للأولاد ، قد تدخل قطعة الأمعاء البارزة إلى كيس الصفن ، مما قد يسبب التورم والألم ، في الفتيات ، يكون التورم عادة في الشفرين أو في الفخذ ، المناطق الأكثر شيوعًا للفتق تظهر في زر البطن والفخذ والبطن.

هناك نوعان من الفتق الإربي

الفتق الإربي المباشر : يحدث هذا عندما تتطور البقعة الضعيفة في أسفل عضلات البطن وتكون الأنسجة قادرة على الدفع عبر البقعة الضعيفة.

الفتق الإربي غير المباشر: يحدث هذا عندما تغلق القناة الإربية (ممر صغير عبر جدار أسفل البطن) قبل الإغلاق ، هذه الفتق هي أكثر شيوعا في الأطفال الذين ولدوا قبل الأوان .

الفتق السري

هذه الفتق شائعة في الأطفال حديثي الولادة والرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر ، يحدث ذلك عندما تغلق فتحة جدار البطن ، حيث يخرج الحبل السري من جدار البطن ، قد يبدو زر بطن طفلك منتفخًا ومنتفخًا ، عادة ما يشفي الفتق السري بمفرده عندما يبلغ طفلك عامًا.

فتق الحجاب الحاجز

، يحدث هذا النوع من الفتق عندما ينتفخ الجزء العلوي من المعدة من خلال فتحة ضعيفة في الحجاب الحاجز حيث يجتمع المريء في المعدة ، في حين أن هذه الفتق شائعة ، إلا أنها في كثير من الأحيان صغيرة ولا تسبب أي مشاكل ، ومع ذلك ، قد يكون طفلك حرقة ، ألم في الصدر وعسر الهضم ، قد تؤدي تعديلات النظام الغذائي أو الأدوية إلى الشعور بالراحة ، رغم أن هذه الفتق تتطلب جراحة في بعض الأحيان ،

الفتق الجراحي

، يحدث الفتق الجراحي بعد جراحة البطن ، قد تبرز الأمعاء عبر البطن حول شق جراحي ، سيحتاج طفلك إلى عملية جراحية أخرى لإصلاح الفتق .

الفتق الرياضي

، يمكن أن يصاب المراهقون بالفتق الرياضي ، وهو إصابة في منطقة الأربية الناتجة عن التواء واللف ، يحدث هذا النوع من الفتق بشكل رئيسي في الشباب الذين يلعبون هوكي الجليد وكرة القدم والتنس ، قد يصعب تشخيصها لأنها قد لا تظهر العلامات الكلاسيكية للفتق ، الأعراض الرئيسية هي آلام الفخذ التي قد تشع في كيس الصفن ، يمكن أن يستمر الألم لعدة أشهر ، لكن انتفاخ الأنسجة الضال لا يظهر أبدًا ،

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أعراض الفتق

الذكور أكثر عرضة ست مرات للفتق من الإناث ، في معظم الحالات ، يتم تشخيصهم من قبل أحد الوالدين الذي يلاحظ وجود انتفاخ خلال الفحص البدني الروتيني ، وتشمل أعراض الفتق ما يلي:

– نتوء في الفخذ بالقرب من الفخذ

– البكاء المستمر عند الأطفال

– كتلة أكبر عندما يقف الطفل أو يجهد (مثل البكاء أو السعال) ويختفي عندما يستلقي الطفل أو يستريح

– الألم الشديد

علاج الفتق

يحتاج الفتق إلى إصلاح – جراحياً في أغلب الأحيان – لتجنب المضاعفات مثل الخنق ، حيث يصبح جزء من الأمعاء محاصراً في الفتق ، مما يؤدي إلى قطع إمدادات الدم عن ذلك الجزء من الأمعاء ، إن الأطفال الذين يبلغ عمرهم 6 أشهر وأصغر من الفتق الإربي لديهم خطر التعرض للاختناق أكثر من الأطفال الأكبر سناً والبالغين ، علامات على أن الفتق قد يكون خنق:

استفراغ و غثيان

انتفاخ البطن

الانتفاخ الذي يتضخم ويصبح أحمرًا ويميل إلى اللمس

معظم الأطفال الأكبر سنا والمراهقين الذين تم تشخيصهم بالفتق يعانون من ضعف في العضلات أو غيرها من أنسجة البطن منذ الولادة .

كيف يصاب الناس بالفتق

قد يستغرق الفتق وقتًا طويلاً أو يتطور فجأة ، سبب الفتق هو مزيج من ضعف العضلات والإجهاد ، على الرغم من أن سبب الضعف ونوع السلالة قد يختلفان ، الفتق هو في الواقع الأكثر شيوعا عند الرضع والأطفال الصغار ، ومعظم المراهقين الذين تم تشخيصهم بالفتق لديهم في الواقع ضعف في العضلات أو غيرها من أنسجة البطن منذ الولادة (تسمى العيب الخلقي ) ، في هذه الحالات ، لا يؤدي توتر عضلاتك إلى الفتق ؛ يجعل الفتق أكثر وضوحا (ومؤلما!).

الأسباب التي تؤدي إلى حدوث فتق

فيما يلي بعض أنواع الضغط على الجسم التي قد تسبب الفتق:

– السمنة أو زيادة الوزن المفاجئ

– رفع الأجسام الثقيلة

– الإسهال أو الإمساك

– السعال المستمر أو العطس

– حمل

هذه الأنواع من الضغوط من تلقاء نفسها لن تعطيك فتق ، ولكن عندما يتحدون مع العضلات الضعيفة ، من المرجح أن يؤدي الفتق