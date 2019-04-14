انت الان تتابع موضوع اعراض ضيق الاوعية الدموية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ضيق الأوعية الدموية هو تضييق في الشرايين والأوردة التي تنقل الدم من وإلى الذراعين والساقين والبطن ، وينتج عن تراكم الرواسب الدهنية أو الترسبات التي تعمل على ضيق الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى قلة إمدادات الدم الغني بالأكسجين للأجزاء المصابة من الجسم ، والذي من الممكن أن يسبب موت الأنسجة والخلايا مما يجعل مرض ضيق الأوعية الدموية هو السبب الرئيسي لبتر الأطراف في حالة إهماله وعدم العلاج.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا أو الذين لديهم أفراد من الأسرة يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية ، بالإضافة إلى ذلك ، بعض الحالات مثل السكري والتدخين وارتفاع الكوليسترول في الدم والسمنة ونمط الحياة المستقرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الأوعية الدموية.

اعراض ضيق الاوعية الدموية

غالبًا ما تُلاحظ أعراض هذه الأمراض في الذراعين والساقين والبطن وتشمل:

– آلام العضلات وتشنجات

– اليدين الباردة والقدمين والبشرة الفاتحة

– طفيف أو لا نبض في القدمين أو الساقين

– تساقط الشعر على أصابع القدمين والقدمين والساقين

– القروح التي تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء أو تظهر باللون الأسود عند التخلص منها

– الجلد والأظافر تظهر باللون الأزرق المحمر

– ألم شديد في الأطراف مع ممارسة الرياضة العنيفة

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الأمراض الناتجة عن ضيق الأوعية الدموية

ارتفاع ضغط الدم ، هو النوع الأكثر شيوعًا من مرض الأوعية الدموية ويتسبب عن زيادة ضغط الدم الذي يتحرك عبر الأوعية ، ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تهدد الحياة ، حيث يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب والسكتة الدماغية كذلك.

تشمل أمراض الأوعية الدموية الأخرى الشرايين والأوردة في أجزاء مختلفة من الجسم ، ويمكن أن تشمل هذه مرض الشريان التاجي ، ومرض الشريان المحيطي و المرض الوريدي المحيطي وكذلك تمدد الأوعية الدموية ، يمكن أن تؤدي أمراض الأوعية الدموية في أجزاء معينة من الدماغ إلى الخرف والأمراض العصبية الأخرى.

كيفية تجنب مرض ضيق الأوعية الدموية

يمكن إبطاء أو منع ظهور مرض الأوعية الدموية عن طريق العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها والتي قد تقلل من مخاطر الإصابة بهذا المرض وتشمل:

الإقلاع عن التدخين

لا تدخن أو تستخدم منتجات التبغ الأخرى ، إذا كنت تدخن ، توقف ، يمكن أن يكون الإقلاع عن استخدام أشكال أخرى من التبغ مفيدًا أيضًا ، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تواجه مشكلة في الإقلاع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي

منخفض الدهون وارتفاع نسبة الألياف به كما يشمل الحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفواكه والخضروات ، الحد من الملح والسكر والكحول والدهون المشبعة والدهون غير المشبعة.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم

يساعد التمرين المنتظم على تحسين وظائف عضلة القلب ويحافظ على تدفق الدم عبر الشرايين ، كما يمكن أن يمنع الإصابة بنوبة قلبية من خلال مساعدتك على تحقيق والحفاظ على وزن صحي ومراقبة مرض السكري والكوليسترول المرتفع وارتفاع ضغط الدم ، ممارسة لا يجب أن تكون قوية ، المشي 30 دقيقة في اليوم خمسة أيام في الأسبوع يمكن أن يحسن صحتك.

تحقق الكوليسترول الخاص بك

فحص مستويات الكوليسترول في الدم لديك بانتظام من خلال فحص الدم ، إذا كانت مستويات الكوليسترول “الضار” مرتفعة ، يمكن لطبيبك أن يصف التغييرات في نظامك الغذائي والأدوية للمساعدة في خفض الأعداد وحماية صحة القلب والأوعية الدموية.

السيطرة على ضغط الدم لديك ، اسأل طبيبك كم مرة يجب فحص ضغط دمك ، قد يوصي هو أو هي بإجراء فحوصات أكثر تكرارًا إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم أو تاريخ مرض القلب ،

الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد يجهد قلبك ويمكن أن يسهم في ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم والسكري.

السيطرة على التوتر

إعادة التفكير في عادات مدمني العمل وإيجاد طرق صحية لتقليل الأحداث المجهدة في حياتك أو التعامل معها ، يمكن أن تساعد اليوغا والتأمل والاستماع إلى الموسيقى في تقليل التوتر.

السيطرة على مستويات السكر في الدم

إذا كان لديك مرض السكري حافظ على نسبة السكر في الدم في المستويات المناسبة للمساعدة في تقليل خطر حدوث مضاعفات ، اعمل مع طبيبك لتحديد أهداف السكر في الدم المناسبة لك.