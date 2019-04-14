متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يعاني نسبة كبيرة من الشباب من التليف وزيادة دهون الكبد ، وفقًا لدراسة قدمت في مؤتمر الكبد الدولي 2019 ، الذي عقد في الفترة من 10 إلى 19 أبريل في فيينا.
ودرست الدكتورة "كوشالا أبيسيكيرا" من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة البريطانية وزملاؤها انتشار مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول بين حوالى 4000 من الشباب من المشاركين في الدراسة .
ووجد الباحثون أن 2.4% من الأفراد كانت لديهم تليف فى الكبد و 0.3% لديهم تليف فى المرحلة 4، وكان هناك أيضاً 20.8% من المشاركين لديهم دهون على الكبد و 10.1% لديهم تنكس دهني في المرحلة الثالثة، والنساء كانت صاحبات الرقم الأكبر.
وقالت "أبيسيكيرا": "لقد شعرنا بالقلق لأننا وجدنا أنه في عمر 24 عامًا فقط ، أصيب واحد من كل خمسة مصابين بالتهاب المفاصل ، وكان لدى كل 40 شخص دليل على الإصابة بتليف الكبد، بناءً على نتائج التصوير المرئي ، في مجموعة من الشباب الذين لا يعانون من أعراض إلى حد كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر الكبد الدولى بفيينا يكشف : تليف الكبد يقضى على الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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