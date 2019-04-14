شكرا لقرائتكم خبر عن واقي الشمس يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية من التلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا نعرف أن واقي الشمس يحمينا من حروق الشمس ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أنه يساعد أيضاً على وظيفة الأوعية الدموية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، لقد عرف العلماء لسنوات عديدة أن الأشعة فوق البنفسجية (UVR) الصادرة عن الشمس هي عامل مسبب رئيسي في سرطان الجلد .

كما أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يسبب أيضًا تلفًا خلويًا وجزيئيًا يعزز شيخوخة الجلد.

وأظهرت دراسات سابقة أن الأشعة فوق البنفسجية تؤثر على صحة الأوعية الدموية في الجلد، وعلى وجه التحديد ، فهو يقلل من مستوى توسيع الأوعية وبالتالى تؤثر على حركة الدم.

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وبدأت مجموعة من العلماء مؤخرًا البحث في كيفية تأثير استخدام واقي الشمس على العلاقة بين الأشعة فوق البنفسجية والتوسع في الأوعية.

وللتحقق من ذلك، قام العلماء بتجنيد 13 مشاركًا يتمتعون بصحة جيدة ولون البشرة الخفيفة إلى المتوسطة.

ووجد الباحثون أيضًا أنه عندما وضع المشاركون واقيًا من الشمس قبل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، كانت لديهم أوعية دموية واسعة وأكثر صحة مقارنة بكل من المنطقة التي تم اختبارها.

وقدم الباحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا مؤخرًا نتائجهم في مؤتمر البيولوجيا التجريبية لعام 2019 في أورلاندو ، فلوريدا.