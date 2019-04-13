عروس تُنفِّذ خدعة عبقرية للذهاب إلى "الحمَّام" بفستان زفافها

تلعب وصيفات العروس العديد من الأدوار المهمة في حفلة الزفاف، منها مساعدة العروس على الاستعداد للحفلة، والحفاظ على هدوئها بالإضافة إلى التأكد من أن كل شيء يسير كما يجب، لكنّ هناك شيئا آخر يجب أن يكون على استعداد للقيام به خلال حفلة الزفاف وهو مساعدة العروس في الذهاب إلى الحمام.

صُمّم فستان الزفاف لتبدو جميلة، وتجعل العروس تشعر بمدى أناقتها وجمالها، لكنها في كثير من الأحيان ليست عملية بشكل كبير، لكن أثارت عروس إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة ذكية لحماية فستان زفافها عند الدخول للحمام، وكل ما احتاجته هو حقيبة "إيكيا".

استخدمت العروس واحدة من الحقائب الزرقاء القوية المشهورة من "إيكيا" والتي تستخدم لشراء ما تحتاجينه من السوق، للحفاظ على فستانها، حيث وضعت الأشرطة على أكتافها وارتدت الحقيبة وحملت فستانها داخلها وفقا إلى تقرير "ذا صن"، وعن طريق إزالة الجزء السفلي كانت قادرة على أن تكون داخل الحقيبة وسحبها، وجمع فستانها داخلها.

كتبت العروس عند مشاركة الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت قلقة للغاية بشأن الذهاب إلى الحمام وعدم القدرة على الإحساس بالراحة مع وجود شخص ما يساعدني أو يراقبني، وأنا ذاهبة إلى الحمام في يوم زفافي أو عدم القدرة على استخدام يدي للإمساك بورق التواليت".

وتابعت العروس أن "هناك بعض الأشياء الخاصة التي يمكن أن تساعد العروس عند الذهاب للحمام في حفل الزفاف لكنها مكلفة لمجرد أنها تتعلق بالزفاف، لكن مساعد الحمام الخاص بي لم يكلفني سوى نحو 0.80 يورو، وجربت ذلك في اليوم السابق لزفافي واستغرق الأمر 3 دقائق فقط"، وأضافت: "ما أحبه أكثر هو أنه مجاني تقريباً ويسمح لي بتيسير حياتي في يوم زفافي."

يذكر أنها ليست أول عروس تكتشف هذه الفكرة ففي العام الماضي تصدرت عروس أخرى العناوين الرئيسية وهي تقوم بالشيء نفسه، لذلك فهذه الطريقة بالتأكيد تستحق المحاولة.

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