أميركي يقتل زوجته وطفلتيه ورجلاً لشكّه في "علاقة رومانسية"

أعلنت شرطة مدينة فينيكس الأميركية، اعتقال رجل للاشتباه في قتل زوجته وابنتيه الصغيرتين ورجلاً اعتقد المتهم أنه كان على علاقة رومانسية بزوجته. وأوضح السيرجنت تومي تومسون، أن السلطات عثرت على الفتاتين، 5 و7 سنوات، بعد مقتلهما في منزل الأسرة، وكانت ابنة ثالثة عمرها 3 سنوات قد عثر عليها سليمة دون أذى.
وأضاف تومسون أن المتهم اعتقل أثناء قيادته السيارة بعيدا عن مجمع سكني حيث أطلق الرصاص على الرجل القتيل وشخصين آخرين لكنهما أصيبا فقط. ولم يتم الكشف عن هوية المتهم ولا هويات الضحايا.
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