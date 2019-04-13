دراسة هولندية: طريقة الولادة تؤثر على صحة الجهاز التنفسي للطفل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد تم تقديمه في المؤتمر الأوروبي للميكروبيولوجيا السريرية والأمراض المعدية هذا العام في أمستردام بهولندا (13-16 أبريل) ، أن طريقة الولادة سواء طبيعية او قيصرية تؤثر على تطور التركيب الميكروبي للأمعاء وهذا بدوره قد يؤثر على صحة الأطفال التنفسية خلال السنة الأولى من العمر.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجدت الدراسة التى أجراها المركز الطبي بجامعة Utrecht ، هولندا التي شملت 120 رضيعًا ، أن الأطفال المولودين بعملية قيصرية تأخر لديهم نمو الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية وكانت لديهم وفرة أعلى من البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة ، مقارنة بالرضع الذين يولدون عن طريق المهبل.
ويعيش أكثر من 1000 نوع مختلف من البكتيريا في القناة الهضمية، حيث تثير وظائف مهمة للصحة، على سبيل المثال المساعدة في هضم الطعام، وتحفيز تطور الجهاز المناعي، والحماية من العدوى.
وقد تم ربط اضطراب النمو الطبيعي للبكتيريا الدقيقة في الأمعاء بمجموعة من الأمراض بما في ذلك مرض القولون العصبي والربو والحساسية والسرطان.
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