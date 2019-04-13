علامة يمكن من خلالها اكتشاف نقص فيتامين "بي 12"

هناك علامة واحدة يمكنها اكتشاف نقص فيتامين بي 12، وذلك من خلال "عينيك"، حيث تعد أعراض نقص فيتامين بي 12 واسعة النطاق ولكن من المهم التعرف عليها، كما يعد فيتامين بي 12 مسؤولا عن إنتاج خلايا الدم الحمراء ويحافظ على صحة النظام العصبي، وتحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين حول الجسم، ولكنها لن تكون قادرة على فعل ذلك إذا كان عددها قليل أو شكلت بطريقة غير تقليدية، وذلك من خلال نقص فيتامين بي 12، الذي يتسبب في كبر حجم الخلايا، والتي يمكن أن تساهم في اضطراب إمكانية نقل الأكسجين، وحال حدث هذا سيكون له أعراض واسعة النطاق، من بينها عدم وضوح الرؤية.

ويمكن لاضطرابات أو عدم وضوح الرؤية أن يتسبب في حدوث العديد من الأشياء، بعضها خطيرة، وإذا واجهت أي مشكلات في الرؤية، من المهم السعي إلى الحصول على استشارة طبية، حيث وفقا لموقع هيلث لاين، حين لا يعالج نقص فيتامين بي 12، يمكن أن يدمر خلايا الرؤية في العين، وهذا التدمير ينتقل من عينك إلى مخك، وتعرف هذه الحالة باسم الاعتلال العصبي البصري.

اقرأ أيضـــــــــــــَا

- علماء يتوصّلون إلى تقنية جديدة تُساعد على برمجة خلايا الدم

ولحسن الحظ، يمكن علاج نقص فيتمامين بي 12، وحين يعالج تختفي جميع أعراضه، والتي من بينها، الإرهاق الشديد، نقص الطاقة، قرح الفم، احتقان وإحمرار اللسان، ويمكن أن يسبب أيضا ضعف العضلات وشحوب البشرة، ومشكلات في الذاكرة، أما مضاعفات عدم العلاج يمكن أن تشمل تغيرات في النظام العصبي مثل مشكلات الرؤية وفقدان الذاكرة، وتدمير أجزاء من النظام العصبي، وفقدان القدرة على الحركة، ويمكن أن يتطور في بعض الحالات إلى خطر الإصابة بسرطان المعدة.

Advertisements

وفي هذا السياق، قالت هيئة الصحة البريطانية:" زر الطبيب العام إذا كنت تعاني من نقص فيتامين بي 12. من المهم تشخيص نقص فيتامين 12 ومعالجته في أقرب وقت ممكن، لأنه رغم تحسن الأعراض مع العلاج، يوجد حالات يسببها النقص لا يمكن علاجها، ومن أسباب الإصابة بنقص فيتامين بي 12، هي اتباع نظام غذائي ينقص فيه الفيتامين، ومن بين أفضل مصادر الفيتامين من الطعام، اللحوم ومنتجات الألبان والبيض ومستخلص الخميرة ومنتجات الصويا، وحبوب الإفطار الكاملة، وإذا كان سبب النقص هو الأنيميا، سيتوجب على المصابين أخذ حقن فيتامين بي 12 مدى حياتهم.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- اختبار تنفس بسيط يكشف سرطان المعدة

- الطماطم مفيدة في الوقاية والعلاج من سرطان المعدة