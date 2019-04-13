شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالذرة.. هتحميك من السرطان وتحافظ على صحة الحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الذرة المشوي أو المسلوق أيا كان طريقة تناوله ففوائده كثيرة ولا يستطيع شخص نكرانها، فهي تعم علي جسم الإنسان وتحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض، وخلال هذا التقرير، وسنتعرف علي أبرز وأهم فوائد تناول الذرة، وذلك وفقا لموقع "healthline".



ذرة

أشار التقرير، إلي أن الذرة تحتوي علي نسبة عالية من المعادن الهامة للجسم، والألياف ومضادات الأكسدة، والفسفور وحمض الفوليك، وهذا ما يجعلها طعام مفيد للجسم، ومن فوائده التالي:

- يقلل فرص الإصابة بكسور العظام، لأنه من الأطعمة التي تقوي العظام بشكل جيد.

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- يحد من الإصابة بالأمراض المزمنة كالقلب والسكر والكولسترول، فتناوله يعمل علي تنظيم نسبتهم بشكل كبير.



الذرة

- نظرا لاحتوائه علي نسبة جيدة من حمض الفوليك، فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة لصة المرأة الحامل وأيضا يحمي الجنين من التعرض للمشكلات.

- من أفضل الأطعمة التي تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة جيدة من مضادات الأكيدة التي تعمل أيضا علي تقوية الجهاز المناعي بالجسم.

- يعد من الأطعمة الغنية بنسبة جيدة بعنصر الحديد وهذا يزيد من نشاط الجسم، وحمايته من الأنيميا.