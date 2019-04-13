اعراض ارتجاج المخ عند الاطفال

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أن مشكلة ارتجاج المخ عند الأطفال من المشاكل الرائجة التي قد يعاني منها الكثير من الأطفال في مراحل عمرية مختلفة، والارتجاج من المشاكل التي تصيب الدماغ مما ينتج عنه توقف مؤقت أو دائم في الوظائف التي يقوم بها الدماغ البشرية، وفي الغالب تحدث تلك المشكلة نتيجة التعرض إلى الصدمات الشديدة في الرأس أو نتيجة الحوادث، وتعد تلك المشكلة من المشاكل الخطيرة التي من الممكن أن تصيب الأطفال الصغار على وجه التحديد.

اعراض ارتجاج المخ عند الأطفال

على الرغم من أن علامات أو اعراض ارتجاج المخ عند الأطفال باختلاف المراحل العمرية تتشابه مع بعضهم البعض إلا أنه قد يظهر عدة علامات معينة على الأطفال تختلف مع اختلاف العمر على النحو التالي

ارتجاج المخ عند الأطفال الرضع

يظهر على الطفل الرضيع عند التعرض إلى ارتجاج المخ العديد من الأعراض المختلفة والتي من بينها ما يلي.

1- البكاء الشديد عند تحريك رأس الطفل.

2- التهيج الشديد.

3- التعرض إلى اختلاف في مواعيد النوم بكثرة عدد ساعات النوم أو قلة عدد ساعات النوم على حسب.

4- ظهور عدة كدمات ونتوء على منطقة الرأس.

5- القيء.

ارتجاج الطفل عند الأطفال الصغار

وخاصة في الفترة ما بين عام وحتى عامين وهنا الطفل يمكنه التعبير عن المشاكل أو الألم الذي يشعر به ومن بين أشهر الأعراض التي تظهر على الطفل في تلك المرحلة العمري نتيجة التعرض إلى ارتجاج المخ ما يلي.

1- الصداع المستمر.

2- القئ.

3- تغييرات عامة في سلوك الطفل الصغير.

4- تغيرات في عدد ساعات النوم من خلال النوم لعدد ساعات كثيرة أو عدد ساعات أقل على حسب طبيعة الطفل.

5- البكاء بشكل مستمر بدون وجود مشاكل صحية ظاهرة على الطفل.

6- كما أن النشاط البدني الخاصة بالطفل الصغير يصبح أقل من المعتاد.

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اعراض ارتجاج المخ عند الأطفال أكبر من عامين

والأعراض التي تظهر على الأطفال الأكبر من عامين تختلف بشكل كبير عن الأعراض التي تخص الأطفال الأصغر في العمر خاصة في حالة التعرض إلى ارتجاج المخ ومن بين أشهر تلك الأعراض ما يلي.

1- يتعرض الطفل إلى عدة مشاكل في التوازن والتعرض إلى الدوخة الشديدة.

2- كما أن الطفل في تلك المرحلة يعاني من ازدواج في الرؤية.

3- الحساسة من الضوء.

4- الحساسية من الأصوات العالية والضوضاء.

5- كما أن الطفل يبدو عليه أنه غارق في أحلام اليقظة.

6- المعاناة من مشاكل في التركيز.

7- المعاناة من مشاكل في الذاكرة.

8- البطئ في الرد على الكلام خاصة عند توجيه الأسئلة إلى الطفل.

9- كما يلاحظ على الطفل العديد من التغيرات في الحالة المزاجية والتي من بينها الحزن والعصبية والفرح وغيرهم.

10- تغير واضح في نمط النوم.

علاج ارتجاج المخ عند الأطفال

أن العلاج الهام والرئيسي في تلك المشكلة عند الأطفال الصغار هو الراحة التامة فيتوجب على المحيطين بالطفل توفير أكبر قدر من الراحة للطفل، حيث يحتاج الدماغ البشرية إلى فترة من الوقت حتى يعود لما كان عليه من قبل، ووفقا لشدة ارتجاج المخ الذي تعرض له الطفل فأنه من الممكن أن يمتد الوقت لفترة أطول، وعلى الطفل أخذ قسط من الراحة البدنية والعقلية أيضا وليس راحة الجسم فقط.

ارتجاج المخ و استخدام الهواتف ومشاهدة التلفاز

بعد التعرض إلى الارتجاج على الأم أن لا تسمح إلى طفلها باستخدام الشاشات من شاشة التلفاز أو الهاتف المحمول حيث أن تلك الأشياء تثير الدماغ النوم لفترة من كبيرة على مدار اليوم هو الشفاء الوحيد لتلك المشكلة، لذا من الأفضل أن تهيئ الجو المناسب للطفل من حوله حتى يستريح ويأخذ أكبر قدر من الراحة على مدار اليوم، وعلى المحيطين بالطفل أخذ الحيطة الكاملة من أن يتعرض الطفل إلى الإصابة أو التعرض إلى الارتجاج في المخ مرة أخرى.

وفي حالة أن ظهرت على الطفل الصغير أي مشكلة من المشاكل والتي تثير شكوك الأم حول حدوث مشكلة صحية خطيرة للطفل عليها التوجه إلى المستشفي على الفور أو اللجوء إلى الطبيب المختص من أجل التعرف على الحالة الصحية للطفل، فمن الممكن أن يعاني الطفل بعد التعرض إلى ارتجاج المخ إلى تشنجات أو فقدان الوعي لفترة من اليوم لعدة دقائق وهي من الأشياء التي تستدعي اللجوء إلى الطبيب المعالج على الفور.

وبعد أن يتعرض الطفل إلى الارتجاج على الأم أن تعطى الطفل قدر من الراحة أو النوم ولكن تحت رقابة شديدة من المحيطين به حتى لا يتعرض إلى مشاكل صحية وهو نائم.