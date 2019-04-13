انت الان تتابع موضوع اعراض ارتجاج المخ الشديد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

ارتجاج المخ من المشاكل الصحية التي من الممكن أن يعاني منها الإنسان نتيجة الاصطدام المباشر للرأس وتجدر الإشارة أن ذلك الارتجاج ينتج عنه التعرض إلى خلل في وظائف الدماغ ومن الممكن أن لا تعمل بعض الوظائف في المخ بشكل مؤقت ولكن من الممكن أن تتوقف تلك الأجزاء عن العمل بشكل نهائي، وتظهر على المصاب بتلك المشكلة الصحية الكثير من الأعراض من بينها خطيرة ومن بينها أعراض عادية تزول مع الوقت والراحة على وجه التحديد.

أنواع ارتجاج المخ

يوجد عدة أنواع مختلفة من ارتجاج المخ والتي تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل الصحية للشخص المصاب، ومن بين الأنواع الخاصة بارتجاج المخ ما يلي

ارتجاج المخ الخفيف

وهنا لا تحدث الأعراض إلا خلال ربع ساعة فقط بعد التعرض إلى المشكلة التي ادت إلى حدوث الارتجاج كما أن المريض لا يتعرض في تلك الحالة إلى فقدان في الوعي.

ارتجاج المخ المتوسط

وتلك الحالة تستمر بها الأعراض إلى أكثر من ربع ساعة وأيضا لا يتعرض الشخص إلى مشكلة فقدان الوعى.

ارتجاج المخ الشديد

وهنا تعرض الشخص إلى الكثير من المشاكل الصحية والتي من بينها فقدان الوعي كما أن المشكلة تزيد لعدة ساعات أو أيام

أسباب التعرض إلى مشكلة ارتجاج المخ

ينتج مشكلة ارتجاج المخ لعدة مسببات والتي من بينها ما يلي.

1- التعرض إلى الاحتكاك العنيف أو من الممكن أن ينتج عن إصابة الملاعب.

2- الحوادث التي تنتج على الطرقات وحوادث السير مما ينتج عنها تحريك الرأس بشكل مفاجئ وقوي.

3- في حالة التعرض للسقوط من أماكن مرتفعة وهو ما يحدث للأطفال الصغار على وجه التحديد.

4- تعرض كبار السن إلى السقوط بشكل مفاجئ نتيجة لاختلال التوازن أو التعرض إلى بعض المشاكل الصحية الأخرى.

اعراض ارتجاج الدماغ

يظهر على المريض الذي يعاني من مشكلة ارتجاج المخ الكثير من المشاكل الصحية والأعراض والتي من بينها ما يلي.

1- المعاناة من الصداع الشديد.

2- الدوار والغثيان أيضا من المشاكل التي يتعرض لها المريض.

3- تشوش الرؤية مع عدم الوضوح.

4- فقدان السمع.

5- المعاناة من طنين الأذن.

6- التعرض إلى فقدان في حاسة التذوق أو حاسة الشم على حد سواء.

7- الصعوبة في التعايش في الأماكن التي يوجد بها ضوضاء.

8- لا يستطيع الشخص تحمل الضوء الشديد.

9- ومن الممكن أن يتعرض الإنسان إلى الاكتئاب.

10- التوتر والقلق الشديد مع الصعوبة في النوم.

11- وفي حالة الشباب أو المتزوجين سوف يعاني الشخص من قلة الانجذاب الجنسي.

12- المعاناة من التغيرات المفاجئة في المزاج العام.

13- اختلال في التوازن وأيضا عدم القدرة على المشي.

14- وفي الحالات الشديدة قد يعاني المريض من الغيبوبة والتي تستمر إلى عدة دقائق أو من الممكن تستمر لفترة أكبر.

Advertisements

حالات تستوجب مراجعة الطبيب المختص

من الممكن أن تكون الأعراض التي تظهر على المصاب بمشكلة ارتجاج المخ عادية ومن السهل تخطيها من خلال الراحة التامة ولكن يوجد بعض الأعراض التي تستوجب اللجوء إلى الطبيب المختص والتي من بينها ما يلي.

1- في حالة فقدان الشخص المصاب الوعي لفترة تصل أكثر من دقيقة.

2- التعرض إلى مشكلة القيئ بشكل متكرر.

3- الارتباك مع عدم القدرة على الحديث بشكل صحيح خاصة في الكبار.

4- الصداع الشديد والذي يزيد حدته مع مرور الوقت.

الوقاية من ارتجاج الدماغ

على الرغم من أن العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تلك المشكلة ناتجة عن حوادث أو أشياء مفاجئة للشخص إلا أنه من الممكن الوقاية من تلك المشكلة من خلال اتباع الخطوات التالية.

1- اتباع جميع وسائل الأمان الخاصة بمكان العمل أو مكان اللعبة الخاص بالأطفال أو حتى خلال القيادة.

2- التقيد بجميع العلامات والإشارات التي توجد في الطرقات لتجنب حوادث السير.

3- من الأفضل أن يتم التقيد بجميع الوسائل الخاصة بالأمان داخل المنزل والتي من بينها وضع الشبابيك الحديد على نوافذ المنزل خوفا على الأطفال الصغار.

4- التأكد من أن الأطفال متواجدين في أماكن بها أمان تام وتأمين المكان الذي يوجد به الأطفال خلال المراحل العمرية الصغيرة على وجه التحديد والرضع.

5- ومن الأفضل أن يحصل الشخص على الراحة والنوم الكافي على مدار اليوم تخوفا من التعرض إلى فقد السيطرة على الحركة أو بعض المشاكل البدنية التي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث ارتجاج في المخ.

6- من الأفضل عدم تناول المشروبات الكحولية أو أي من الأشياء التي تفقد الشخص السيطرة على نفسه خلال القيادة أو الخروج من المنزل تخوفا من التعرض إلى الحوادث.