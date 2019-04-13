7 فوائد لحقن الوجه بالبلازما.. أهمها إخفاء التجاعيد

مهما حاولنا الحفاظ على بشرتنا لا بد وأن يترك العمر علامات على وجوهنا، لكن التطور الهائل في عالم التجميل دون جراحة فتح باب الأمل لاستعادة البشرة شبابها وحيويتها.

وقال الدكتور إبراهيم كامل، أستاذ جراحة التجميل في كلية الطب بجامعة عين شمس المصريّة، إنَّ حقن البلازما تفتح باب الأمل في الحفاظ على نضارة البشرة ومنع ندبات الزمن من الظهور.







وأضاف أنَّ البلازما علاج مضمون لأنَّها واحدة من مكونات الدم الذي يسير في عروقنا جميعًا، ويتكون الدم من خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية وسائل شفاف هو البلازما، والذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن والهرمونات، وهو السائل الذي يتم استخدامه داخل حقن البلازما المستخدمة لتجميل الوجه.

وعادة ما يتم حقن البلازما في الوجه بمرافقة تقنية الإبر الدقيقة "Microneedling" لمضاعفة فعالية العلاج والخروج بنتائج أفضل.





وأشار إلى أنَّ البلازما تؤدي عدة أدوار داخل البشرة فور حقنها تحت الجلد، فتأتي فوائد البلازما للوجه من الصفائح الدموية التي تعد وظيفتها الأساسية هي العلاج وتحفيز الأنسجة المتضررة على العلاج وإنتاج خلايا جديدة.

وتابع بقوله: "تحتوي البلازما على البروتينات والفيتامينات والمعادن المختلفة وتعمل على تحفيز البشرة وما تحتها لإنتاج الكولاجين الذي يساعد البشرة في العودة لحالتها الأولى واستعادة نضارتها وملمسها، كما أنَّها تملأ التجاويف التي سببتها التجاعيد فيها فيقل ظهورها وتأثيرها على الشكل العام للبشرة سواء للرجال أو النساء".

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وحدد الدكتور إبراهيم كامل7 فوائد لحقن الوجه بالبلازما، وهي:

1- تحفيز إنتاج الكولاجين في منطقة الوجه

2- تعبئة التجاويف ليبدو الوجه أكثر حيوية

3- تحسين مظهر الندوب خصوصًا ندوب حب الشباب

4- تحسين مظهر التجاعيد أو الخطوط الرفيعة

5- تصغير المسامات كبيرة الحجم

6- تجديد البشرة حول العيون وإزالة آثار التعب

7- إزالة تأثيرات أشعة الشمس الضارة على الوجه