حملة صحية إماراتية لمكافحة أمراض العيون في المغرب

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة صحية لمكافحة أمراض العيون في المغرب، وذلك بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي الإماراتي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وتستهدف الحملة، التي تأتي تعزيزاً لمبادرات "أم الإمارات" للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة، توفير الرعاية الصحية لـ5 آلاف حالة في القرى والمناطق النائية.

وتتضمن إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء "الكتاراكت" وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لنحو 2000 مريض، إلى جانب إجراء الكشف الطبي المبكر لمرضى المياه الزرقاء "الجلاكوما" وتوفير الأدوية اللازمة والنظارات الطبية لـ3 آلاف شخص.

جاء الإعلان عن الحملة خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في العاصمة المغربية، الرباط، بحضور رئيس وفد الهيئة إلى المغرب نائب الأمين العام للخدمات المساندة محمد يوسف الفهيم، وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة المغربية والشركاء هناك.

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وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لمكافحة أمراض العيون في المغرب تُجسد الدور المتعاظم لها في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات التي تعاني وطأة الظروف، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تعزيز قدرة تلك المجتمعات.

وشددت على أن الحملة تحظى بمتابعة واهتمام الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدة حرصه الدائم على تعزيز جهود الهيئة ومبادراتها على الساحة المغربية.

وتوجهت الهيئة بالشكر والتقدير إلى شركائها في تنفيذ الحملة على الساحة المغربية، في مقدمتها سفارة الإمارات في الرباط ووزارة الصحة المغربية والجمعية المغربية الطبية للتضامن.

قام وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بزيارة لمستشفى الشيخ زايد في الرباط، تفقد خلالها أقسام المستشفى، ووقف على الخدمات الصحية التي يوفرها للمرضى من داخل المغرب وخارجها، حيث أصبح المستشفى قبلة للكثير من المرضى في الدول المجاورة للمغرب، لما يوفره من خدمات طبية متميزة وبرامج علاجية في مختلف التخصصات الحيوية.

واطلع الفريق الطبي المرافق للوفد على التجهيزات بقسم أمراض العيون بالمستشفى تمهيداً لإجراء عدد من العمليات ضمن مبادرة الشيخة فاطمة لمكافحة أمراض العيون في المغرب.