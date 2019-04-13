ممارسة كبار السن للرياضة تطيل العمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن كبار السن الذين يرفعون الأثقال فى صالة الألعاب الرياضية سيعيشون لفترة أطول.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون البرازيليون أن هؤلاء المسنين سيكون لديهم احتمالات أقل للموت المبكر إذا رفعوا الأوزان بسرعة وباعتدال، ويجب عليهم تجنب الأحمال الثقيلة.
ولتأكيد نتائج الدراسة تتبع العلماء البرازيليون قوة العضلات لـ4000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و85 عامًا على مدار ست سنوات للتوصل إلى الاستنتاج، وتم تقييم كل مشارك لمعرفة عدد المرات التى تم فيها رفع الأثقال التى كانت تزداد تدريجيًا فى إطار زمنى معين.
وقال الخبراء فى عيادة طب التمرين فى "ريو دى جانيرو" إن رفع الأوزان كالحركة الشائعة التى تستخدم فى الحياة اليومية، مثل التقاط حقائب التسوق يمكن أن تعزز قوة العضلات مثل رفع الأثقال.
وجد الباحثون أنه فى متابعة بعد ست سنوات ونصف توفى 247 رجلاً و75 امرأة، وأظهرت نتائجهم، التى قدمت فى مؤتمر لأمراض القلب، أن أولئك الذين لديهم القدرة على رفع الأثقال بسرعة عالية هم الأكثر عرضة للحياة لفترة أطول.
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