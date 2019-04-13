نقص الفيتامينات يهدد الحامل.. والولادة المبكرة أبرز المخاطر

الغذاء الصحي طوال فترة الحمل ضروري للمحافظة على النمو السليم للجنين لتفادي أي مضاعفات قد تنتج عن نقص الفيتامينات والعناصر المهمة أثناء الحمل، لذا يجب الالتزام بالمتابعة الشهرية للحامل مع طبيبها الخاص.





وحذَّرت الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال في مصر، من نقص الفيتامينات المهمة للحامل خصوصاً الحديد الذي يؤثر على وزن الطفل، وقد يدفع بولادة مبكرة.

حمض الفوليك





وقالت الأمير إن نقص حمض الفوليك خلال الشهور الـ3 الأولى من الحمل قد يتسبب في عيوب خلقيّة للجنين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنَّ نقص عنصر اليود لدى الأم يخفض معدل ذكاء الطفل ووزنه.

وأوضحت أنَّ إحدى الدراسات ذكرت أنَّ نسبة حدوث عيوب خلقيّة للجنين تنخفض مع تناول حمض الفوليك بنسبة تتراوح بين 10 و20%.

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فيتامين "د"





وأضافت أن نقص فيتامين "د" يؤدي إلى ضعف في بناء وتكوين عظام الطفل داخل الرحم، كما يؤثر على نموه.

وفيتامين "د" موجود في الأسماك، والبيض، والفطر، والعصائر، ومنتجات الألبان، أو التعرّض لأشعة الشمس.

وقال الدكتور هشام الشاعر، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم في كلية الطب بجامعة القاهرة، إنَّ هناك دوافع كثيرة تستدعي الحفاظ على الحامل بعيداً عن الأنيميا، ويأتي على رأسها زيادة واضحة في ضربات القلب مع نهجان وصعوبة في التنفس مع أي مجهود بسيط، الأمر الذي يشكل خطورة على صحتها وصحة الجنين.

وأكد أن ارتفاع نسبة الأنيميا يتسبب في خلل الكثير من وظائف الجسم، مشيراً إلى التأثير المباشر لها على المناعة لدى الحوامل وتعرضهن للكثير من الأمراض، إضافة إلى أن الجنين يتعرض لضعف في النمو ونقص المناعة وأمراض أخرى بعد الولادة. وشدد على ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة.