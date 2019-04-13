ماري بيل حرب تكشف أبرز الأخطاء الغذائية الشائعة.. تجنّبيها فورًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر التغذية الصحية مطلبًا أساسيًا لعدد كبير من النساء اللاتي يسعين دائمًا إلى الحفاظ على قوامهن، والحصول على وزن سليم، لكن ثمة أخطاء تقع فيها السيدات في تطبيق بعض الأنظمة الغذائية قد تكون عواقبها خطيرة على الصحة.

وينصح أخصائيو التغذية باعتماد الهرم الغذائي، الذي يعتمد على تناول أغذية متنوعة، ترتكز على الألياف والأطعمة قليلة الدهون والسكريات، فضلًا عن استهلاك ما لا يقل عن لترين من المياه يوميًا.

وفي هذا السياق؛ عرضت أخصائية التغذية، في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، عبر فيديو "فوشيا" مجموعة من الأخطاء الغذائية التي لا بد للمرأة من تجنبها حفاظًا على صحتها.