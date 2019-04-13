شكرا لقرائتكم خبر عن فلتر تنقية الهواء قد يساعد فى الحد من الأمراض المنقولة عبر الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت عدة أبحاث أجرتها جامعة "ميشيجان" أن فلتر تنقية الهواء يمكنه قتل البكتيريا والفيروسات العالقة فى الهواء فى غضون ثوان نتيجة تقنيات حديثة يستخدمها.

وأوضحت الأبحاث أن فلتر تنقية الهواء يستخدم "بلازما غير الحرارية "(NTP)، وهو غاز يتسبب فى تفاعل الجزئيات مع الأكسجين لإنشاء الأوزون، ومن المعروف أن الأوزون مضاد للبكتيريا ويدمر مسببات الأمراض عن طريق تمزيق جدران خلاياها.

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ووجد البحث الجديد أن "البلازما غير الحرارية"(NTP) فعالة ضد البكتيريا المحمولة بالهواء وتقتل الفيروسات ويمكن أن تدمر 99,9% منها فى غضون ربع ثانية، حيث يأمل الباحثون أن يؤدى هذا إلى وقف انتشار الأمراض المنقولة عبر الهواء مثل الحصبة.

وقام الباحثون فى قسم الهندسة المدنية والبيئية فى جامعة "ميشيجان" الأمريكية، باختبار أنظمة التهوية مثل وحدات تكييف الهواء، التى تسمح لمسببات الأمراض الكامنة بالانتشار بسهولة بين البشر والحيوانات.

وقال الدكتور هيربك كلاك أستاذ مشارك فى البحث "بعض الفيروسات يمكنها البقاء عالقة لعدة كيلومترات فى الهواء، وبالنسبة للبشر، عندما نتصافح على سبيل المثال أو عندما نعطس فهذه كلها طرق انتقال مختلفة لفيروس أو بكتيريا.