شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب القلق النفسي؟ والان مع التفاصيل

تتعدد أنواع القلق؛ فمنها اضطراب القلق، واضطراب الهلع، والرهاب الاجتماعي، وغيرها من الأنواع المختلفة، وفي كثير من الأحيان يكون القلق النفسي بسبب التعرض للضغوط الحياتية والمشكلات صعبة الحل، وهناك الكثير من الطرق العلاجية المفيدة في التخلص من التوتر والقلق النفسي والحماية من الاكتئاب ومخاطره، فهناك من يلجأ إلى تناول الأدوية المهدئة ولكن في معظم الأحيان يكون لها آثار جانبية، فيما يلجأ البعض إلى الطب البديل، من خلال تناول المشروبات والأعشاب الطبيعية التي تساعد على تهدئة الأعصاب، وفقا للعين الإخبارية.

التفكير في المستقبل كثيراً والانشغال به يتسبب في القلق النفسي، ويسمى ذلك باسم "قلق التوقع".

التعرض للصدمات في الحياة، وبالأخص في مرحلة الطفولة المبكرة.

شعور الإنسان بالفراغ والوحدة، خاصة إن كانت لديه مشاكل متعددة في محيط الأسرة والعمل.

الإجهاد في العمل.

التعرض للصدمات العاطفية.

الضغوط المالية.

يمكن أن يكون القلق النفسي نتيجة لأحد الأمراض مثل نقص السكر في الدم والنوبات القلبية.

آثار جانبية لبعض الأدوية.

1.البابونج

البابونج لعلاج القلق النفسي

تناول كوب من شاي البابونج الدافئ يساعد على تهدئة الأعصاب والحصول على الراحة والاسترخاء، ويعمل على القضاء على القلق والاكتئاب.

2. الشاي الأخضر

احتواء الشاي الأخضر على مادة الثيانين له دور في خفض معدل زيادة ضربات القلب، ويمكن تناول الشاي الأخضر مرة يوميا للقضاء على القلق والتوتر والحصول على أعصاب هادئة وذهن صافٍ.

3. اللافندر "الخزامى"

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اللافندر لعلاج القلق النفسي

اللافندر يعتبر من الزهور المفيدة في تخفيف أعراض التوتر والقلق والاضطرابات النفسية المختلفة، عن طريق استنشاق زيت اللافندر، أو استنشاق البخار الناتج عن مغلي اللافندر، أو تناول مغلي اللافندر.

4. إكليل الجبل

إكليل الجبل لعلاج القلق النفسي

إكليل الجبل "الروزماري" يعمل على علاج القلق النفسي تدريجياً، وهو مفيد في إرخاء عضلات الجسم وخاصة عضلات الجهاز التنفسي، ويحتوي على المواد المفيدة في تنشيط الذاكرة وعلاج الاكتئاب.، ويمكن استخدامه عن طريق إضافته للطعام أو تناول مغلي إكليل الجبل.

5. اليانسون

اليانسون لتهدئة الأعصاب

اليانسون أو أنيسون أو الكمون الحلو (anise)، له فوائد عديدة للصحة، حيث يسهم في السيطرة على معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويسهم في تهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم الهادئ.

نصائح لكيفية التغلب على القلق النفسي

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولاسيما المشي أفضل من التدريبات لعلاج القلق.

التنفس بعمق مع أخذ الشهيق وإطلاق الزفير بهدوء، مع الاسترخاء.

تناول وجبة الفطور مبكراً، وهي من أهم الوجبات المفيدة في الحفاظ على الصحة، وإمداد الجسم بالطاقة، وعلاج القلق النفسي والوقاية من الاكتئاب.

تناول الأغذية الغنية بنسبة كبيرة من أوميجا 3، والمفيدة في حماية القلب من الإصابة بالأمراض، وتعمل بدورها على الحماية من الاكتئاب والتخلص من القلق النفسي.

الالتزام بنمط الحياة الصحي والحرص على تناول الخضراوات والفواكه بشكل مستمر.

الابتعاد عن مسببات القلق وعدم التفكير كثيرا في المستقبل.

الحرص على القراءة بدلا من المكوث كثيرا أمام شاشات الهاتف والحاسوب والتلفاز.