هذا "المُنتج" قد يكون السّبب في إصابتكِ بالانتفاخ.. احذريه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نبَّه باحثون بريطانيّون أنّ من بين الأشياء التي قد تتسبّب في حدوث انتفاخات بالبطن، دون معرفة مصدرها، أو سببها هي المُحَلِّيات، التي تُضاف للأطعمة والمشروبات.

وقال الباحثون، إنّ النتائج أظهرتْ لهم أن تلك المُحَلِّيات بنوعيها "الصناعية"، و"الطبيعية" من الممكن أنْ تتسبّب في حدوث انتفاخ، مشيرين إلى أنّ النّوع الصّناعي، مثل سوربيتول، يضاف للأطعمة والمشروبات، لكن لا يقوى الجسم على هضمه، ولهذا فهو يمرّ من خلال الأمعاء ويتسبّب في حدوث حالة هياج، بدلاً من ذلك.

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أما المُحَلِّيات الطبيعية، مثل سُكّر الفاكهة، فتوجد بشكل طبيعيّ في بعض الأطعمة والمشروبات، لكنّها تُضاف كذلك لمنتجات بعينها، من أجل الحصول على حلاوة إضافية. ورغم أنّ سُكّر الفاكهة لا يهضم من قبل الجسم، لكنّه يمتصّ في المقابل. والمشكلة أنّ هناك بعض الأشخاص لا يكونوا قادرين على تحمّل تناوله بكميّات كبيرة.

وبعيدًا عن إضافة تلك المُحَلِّيات لنوعية المشروبات اليومية، كالشاي أو القهوة، فإنّها توجد بالمشروبات الغازية، الحلويات، الوجبات الجاهزة، الكعك، العلكة، وكذلك معجون الأسنان. وينصح نتيجة لذلك بضرورة الاهتمام بمعرفة أنواع المنتجات، التي تضاف لها مُحَلِّيات، ومن ثمّ الحدّ منها قدر المستطاع، منعًا لحدوث مشكلة الانتفاخ.