شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الأمراض المزمنة وراء تراجع النشاط الحركى لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية، بأن الأمراض المزمنة تشكل عاملا رئيسيا وراء تراجع معدل النشاط الحركى بين كبار السن خاصة أمراض القلب التاجية، السكر، فشل عضلة القلب، التهاب المفاصل الروماتويدي، فكلما زاد عدد وحدة الأمراض، كلما تراجع مستوى النشاط البدني.

وقال الدكتور أورهو كوجالا، أستاذ المخ والأعصاب فى جامعة "واشنطن":" ينبغى على المتخصصين فى الرعاية الصحية الانتباه إلى قيود التنقل التى تسببها الأمراض المزمنة قبل أن تتعرض حياة كبار السن للخطر".

وشملت الدراسة الحالية ما يقرب من 779 توأما تراوحت أعمارهم مابين 71 – 75 عاما، وأوضحت أن الأمراض المزمنة كانت وراء الانخفاض الكبير فى كمية الحركة المقاسة دون أن يلاحظها الباحثون، كما أفادت الدارسة أنه بالنسبة للأفراد الذين لا يعانون من الأمراض، كان عدد الخطوات المتراكمة يوميا فى المتوسط 7000 خطوة تقريبا.في المقابل تحرك أولئك الذين أبلغوا عن ثلاثة أمراض على الأقل أقل من 4000 خطوة فى اليوم.

ووفقا للدراسة فإن ممارسة النشاط البدنى فى مرحلة البلوغ الأصغر سنا أو فى منتصف العمر المبكر لم يؤثر على النتائج.