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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 أبريل 2019 11:45 صباحاً - توصل باحثون في جامعة بنسلفانيا الأميركية إلى أن تناول السمك بعد عمر العامين وبكميات مناسبة أسبوعياً تحسن من ذكاء الطفل ومن نومه، وفي هذا الخصوص أشارت هذه الدراسة إلى ما يلي:
يحتوي السمك على نسبة عالية من أوميغا 3 التي تلعب دوراً كبيراً في تحسين ذكاء الطفل.
يحتوي على البرويتن الغير دهني وهو لا يسبب مشاكل صحية للصغار.
تبين أن تناول الطفل بعد عمر السنتين للسمك يحسن من نومه بحيث لا يجد الآباء صعوبة في إقناعه بالذهاب إلى النوم.
تبين أن النوم الجيد يحسن الذكاء والنوم الجيد يرتبط بتناول السمك بانتظام.
تبين أن الطفل الذي يحصل على وجبة أسبوعية من السمك فهو أعلى ذكاء من الأطفال الذين لا يتناولون السمك.
نصحت الدراسة بضرورة تقديم السمك من عمر سنتين للطفل لكي يعتاد على طعمه ورائحته.
يجب على الوالدين اختيار أنواع السمك القليلة الزئبق الذي يسبب التسمم للصغار مثل السلمون والقريدس.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة أميركية: هناك علاقة بين تناول السمك ونوم وذكاء الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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