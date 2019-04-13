ماهو فطر ” الاسبرجلس ”  .. aspergillus

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فطر الاسبرجلس هو داء الرشاشيات وهو عدوى ، رد فعل تحسسي ، أو نمو فطري ناتج عن فطر الرشاشيات. الفطريات عادة ما تنمو على النباتات المتحللة والأوراق الميتة. وليس شرطا أن التعرض للفطريات يسبب الإصابة بداء الرشاشيات. يصادف الجميع تقريبًا الفطريات يوميًا ولا يصابون أبدًا بالمرض. ومن الأرجح أن تصيب الأشخاص بجهاز المناعة الضعيف أو المصابون بأمراض الرئة.

أنواع داء الرشاشيات وأعراضها

أنواع مختلفة من داء الرشاشيات تؤثر على الجسم بطرق مختلفة. بعض الحالات والأدوية تزيد من خطر الإصابة بكل نوع. أنواع مختلفة من داء الرشاشيات لها أعراض مختلفة.

داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي (ABPA)

في داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي (ABPA) ، تسبب الفطريات ردود فعل تحسسية مثل السعال والصفير. أنت أكثر عرضة لهذا النوع من داء الرشاشيات إذا كنت تعاني من مشاكل في الرئة مثل التليف الكيسي أو الربو. يسبب ABPA أيضًا ضيقًا في التنفس ومشاعر عامة للإعياء.

داء الرشاشيات الغازية

من الأرجح أن تكون مصابًا بنوع من داء الرشاشيات اللاإرادي إذا تم إضعاف نظام المناعة لديك بسبب العلاج الكيميائي والحالات مثل سرطان الدم والسرطان والإيدز.

ضعف الجهاز المناعي يجعل من الصعب مكافحة الالتهابات. هذا النوع من داء الرشاشيات يغزو أنسجة الرئة ويمكن أن ينتشر إلى الكليتين أو المخ. إذا لم يتم علاج داء الرشاشيات الغازي ، فقد يتسبب في حدوث التهاب رئوي معدي. يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي المعدي مهددًا للحياة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

غالبًا ما يحدث داء الرشاشيات الغازي في الأشخاص الذين لديهم بالفعل حالات طبية أخرى ، لذلك قد يكون من الصعب فصل أعراض داء الرشاشيات الغازي عن تلك الحالات الأخرى. الأعراض المعروفة لداء الرشاشيات الغزير تشمل:

السعال (أحيانا مع الدم) ألم في صدع التنفس

أيضا ، يمكن أن تنتشر عدوى الرئتين في جميع أنحاء الجسم ، مما تسبب في أعراض جديدة.

ورم الرشاشيات

إذا كنت مصابًا بمرض السل أو أي مرض رئوي آخر ، فإن التعرض للفطريات يمكن أن يتسبب في نمو الفطريات لديك. هذا النوع من النمو ، الذي يطلق عليه أيضًا كرة الفطريات ، يتكون عادةً من الفطريات والجلطات وخلايا الدم البيضاء. لا ينتشر النمو عادة إلى مناطق أخرى من الجسم. ومع ذلك ، يمكن أن تصبح الكرة أكبر وتلف أنسجة الرئة.

مع ورم الدبق الحاد ، قد يكون لديك سعال ، مع أو بدون دم ، وضيق في التنفس.

الأعراض الأخرى لأنواع مختلفة من داء الرشاشيات يمكن أن تشمل:

الم في صدرك وعظامك.

دم في البول

صعوبات الرؤية

كمية البول تكون قليلة

صداع

صعوبة في التنفس

قشعريرة برد

وجود بلغم دموي

تقرحات في الجلد

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ما الذي يسبب داء الرشاشيات ؟

هذا المرض هو نتيجة لمجموعة من التعرض للفطريات Aspergillus ونظام المناعة الضعيف. ما يلي قد تحمل الفطريات:

أكوام السماد

الحبوب المخزنة

أوراق الماريجوانا

النباتات المتحللة

كيف يتم تشخيص داء الرشاشيات

سيتحدث طبيبك عن الأعراض الخاصة بك وسيقوم بمراجعة تاريخك الطبي لمعرفة الحالات التي تجعلك منفتحًا على المرض. عادة ما ينطوي اختبار داء الرشاشيات الغازي على إجراء خزعة لأخذ عينات من أنسجة الرئة واختبارها. قد يقوم الطبيب أيضًا بإدخال أداة من خلال فمك أو أنفك للوصول إلى رئتيك وجمع كمية صغيرة من السوائل لإجراء اختبارات فطرية.

قد تشمل الاختبارات الأخرى

اختبارات الدم للتحقق من الأجسام المضادة ، والمواد المثيرة للحساسية ، وجزيئات الفطريات

الأشعة السينية في الصدر

الأشعة المقطعية للرئتين.

بصمة البلغم وثقافة فحص مخاط الشعب الهوائية

كيف يتم علاج داء الرشاشيات

أدوية

الأدوية المضادة للفطريات يعالج جميع أنواع المرض. يمكن للعقاقير التي تؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق الوريد ، مثل الفوريكونازول ، علاج نوع داء الرشاشيات الغازي. إذا كنت تعاني من داء الرشاشيات التحسسي ، فقد تتلقى دواء يقمع الجهاز المناعي ، مثل بريدنيزون ، إلى جانب الأدوية المضادة للفطريات.

العملية الجراحية

إذا تسببت الفطريات في إصابة صمامات القلب ، فعادة ما تكون الجراحة ضرورية لإزالة المناطق المصابة. بعد الجراحة ، ستحصل على علاج مكثف مضاد للفطريات.

ضع في اعتبارك أن داء الرشاشيات ليس معديا.

ما هي التوقعات طويلة الأجل ؟

داء الرشاشيات الأرجية يشفي عادة مع العلاج. قد تحصل عليه مرة أخرى إذا تعرضت للفطر بشكل متكرر. يعتمد التعافي من داء الرشاشيات الغازي على صحتك العامة وقوة جهاز المناعة لديك.

غالباً ما لا يتطلب أي نوع من الرشاشيات.

بالنسبة لجميع أنواع داء الرشاشيات ، يمثل عدم الاستجابة للأدوية مشكلة حرجة ويمكن أن تكون قاتلة.

تشمل المخاطر

انسداد مجرى الهواء في الرئتين

توقف التنفس

تلف الكلى

نزيف في الرئتين