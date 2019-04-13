انت الان تتابع موضوع اسباب انتفاخ البطن عند الاطفال والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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انتفاخ البطن عند الأطفال من المشاكل التي تنتشر طوال الوقت وهي من أكثر الأشياء التي تسبب بكاء شديد عند الأطفال وأيضاً إحساسه الدائم بالمغص المستمر في معدته وعدم استطاعته على النوم وهذا يكون بسبب الآلام التي يشعر بها في بطنه، والكثير من الأمهات يبحثون حول الأسباب التي تزيد من الانتفاخات والغازات التي توجد في البطن عند الأطفال وهي التي تؤثر على الطفل وحركته، لذا فإن الأمهات تبحث عن الأسباب وهذا لحلها بشكل سهل وسريع، وسوف نقدم لكم اليوم العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ البطن عند الطفل وطرق علاجها دائماً لعدم التأثير على الطفل وحدوث له الآلام.

أسباب انتفاخ البطن عند الأطفال

1- نوم الطفل على شكل مستقيم خلال الرضاعة ولذلك لابد من رفع رأس الطفل عن مستوى بطنه خلال الرضاعة.

2- عند تجشؤ الطفل أثناء الرضاعة لذا يتم تجشئة بعد الأنتهاء تماماً من الرضاعة وهذا يكون بالطبطبة على ظهره ويكون بشكل بسيط ويتم حمله بشكل مستقيم وهذا يكون من خلال وضع رأسه على الكتف أن من الممكن أن يتم تمديد ووضع الطفل على بطنه وتدليك ظهره من خلال مساعدته على إخراج الغازات و تجشئه بشكل أسرع.

3- تحدث بسبب العديد من الأسباب المرضية وهي مثل التهاب الكلية أو وجود انسداد داخل الأمعاء وأيضاً سوء أمتصاص الغذاء أو إصابة الطفل بالإمساك أو وجود فتق في السرة لدى الأطفال.

4- أيضاً عدم مناسبة الحليب الصناعي للطفل ولذا لابد على الأم أن تستشير الطبيب بنوعية الحليب الذي يتناسب مع الطفل، ويتم التأكد من ثقب الحلمة وأنها تناسب فم الطفل وعدم تدفق الحليب بشكل سريع وهذا لتجنب ابتلاع الطفل لكمية كبيرة من الهواء وهي من الأشياء التي تضر الأطفال وتسبب لهم الألم والانتفاخ الشديدة في البطن.

5- تناول الأم لكميات كبيرة من المواد الغذائية والكربوهيدرات وهي مثل السكريات والمعجنات لأنها تؤثر على الطفل وتحدث له العديد من الانتفاخات التي توجد في بطن الرضيع والآلام الشديدة.

6- بسبب العديد من المشاكل الصحية عند الرضيع مثل وجود انسداد في الأمعاء فهي تؤثر على الرضيع طوال الوقت وتعمل على حدوث الانتفاخ الشديد في البطن لدى الأطفال الرضع.

7- سوء امتصاص الغذاء بشكل صحيح في البطن وهي تؤثر بشكل كبير على الرضيع.

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8- وجود فتق في السرة من الأشياء التي تسبب انتفاخ البطن عند الأطفال.

9- وجود التهابات في الكلى هي من الأسباب الشديدة التي تؤثر على بطن الطفل.

علاج انتفاخ البطن عند الاطفال بالاعشاب

النعناع

من أهم الأعشاب التي تحتوي على الكثير من المواد التي تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي ولذلك يتم عمل نعناع مغلي ووضعه داخل الرضاعة الخاصة بالطفل أو من الممكن أن تتناوله الأم المرضعة ومن الممكن أن يتم استعماله كزيت للتدليك به معدة الطفل، وهو من أهم الأعشاب التي تساعد في التخلص من جميع الآلام وهي التي تصاحب انتفاخ بطن الطفل.

البابونج

هو الذي يساعد بشكل كبير على التخلص من المغص المتواجد عند الأطفال وهو الذي يعمل كمهدئ للمعدة وهذا من خلال غلي البابونج ويتم تقديمه إلى الطفل وهذا بعد تصفيته ومن الممكن أن يتم إعطائه إلى الأم المرضعة.

الشمر

فهو من الأعشاب التي أثبتت فاعليتها الكبيرة وهي التي تساعد في التخلص من المغص عند الأطفال والغازات بشكل كبير ومن الممكن أن يتم إعداد مغلي بذور الشمر ويتم تقديمها إلى الطفل الرضيع والأم المرضعة.

الريحان

تعمل طوال الوقت على التخفيف من جميع التشنجات المعوية والمغص الشديد عند الأطفال وهذا من خلال تناول مغلي أوراق الريحان للتخفيف من المغص والغازات التي توجد في بطن الرضيع.

اليانسون

من خلال أخذ ملعقة صغيرة من بذور اليانسون واغليها في كوب من الماء وإعطائها إلى الطفل الرضيع وهذا لتخلصه من الآلام الشديدة التي تصيبه في بطنه والانتفاخ الذي يؤثر عليه بشكل كبير.

القرنفل

فهو يتم أخذ منه حوالي 4 حبات ويتم وضعها داخل كوب من الماء المغلي ويتم تركها لمدة لا تقل عن 10 دقائق ويتم تناولها من خلال الأم المرضعة أو الطفل فهي تساعد في التخلص من الانتفاخ في بطن الأطفال.

الكركم

هو له فاعلية كبيرة في التخلص من جميع الغازات وهو الذي يتم استعماله من خلال وضع ملعقة من الكركم ويساعد كثيراً في التخلص تماماً من الغازات وهذا يكون عن طريق وضع ملعقة من الكركم داخل كوب من الماء المغلي ويترك لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم يتم تصفيته وتناوله من خلال الأم المرضعة أو الرضيع الذي يعاني من انتفاخ شديد في البطن فهو يساعد في التخلص تماماً من الآلام في البطن.

تدليك بطن الرضيع

يتم عمل للرضيع رياضة من خلال تحريك قدميه بوضعية القيادة الخاصة بالدراجة وهذا ما يساعد بشكل كبير في إخراج الغازات والتخلص منها بشكل سريع من خلال تحريك الأمعاء طوال الوقت.