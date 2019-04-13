افكار لانجاح رجيم الوجبة الواحدة في رمضان

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العديد من الفتيات يريدون دائماً اتباع العديد من الأنظمة الغذائية المفيدة والمميزة والتي تناسب جسمهم وتساعدهم في التخلص من وزنهم الزائد وهذا من خلال استعمال العديد من الأنشطة والتمارين الرياضية الهامة، وأيضاً تناول كميات كبيرة من المياه التي تساعد في حرق الدهون طوال اليوم وهذا يكون بشكل منتظم وتوجد العديد من الأفكار الخاصة بـ رجيم الوجبة الواحدة في شهر رمضان المبارك، وهي تعتبر من الأساليب التي تخص الرجيم الخاص بالوجبة الواحدة والتي يتم تناولها في شهر رمضان المبارك والتي يتم السير عليها لإنقاص الوزن والتخلص تماماً من جميع الدهون التي تتراكم في العديد من المناطق بالجسم.

نصائح لنجاح رجيم الوجبة الواحدة في رمضان

الصيام في الطقس الحار وطول الساعات التي تخص الصيام فإن الجسم يفقد العديد من الأملاح والمياه وهذا يكون من خلال العرق والبول لذا ينصح بتناول البطيخ والجبنة لأنهم يحتويات على الجلوكوز وجميع الأحماض الأمينية الهامة والتي تعمل على تعويض الفقد الدائم للأملاح والماء.

لابد من تناول كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية مثل الكركديه والتمر الهندي وهم من الأشياء المميزة التي يتم تناولها لتجنب الجفاف وإزالة جميع السموم من الجهاز الهضمي.

يجب لتجنب الإرهاق في الصيام بسبب ساعات الصيام الطويلة لابد من تناول الطعام بطئ الهضم في السحور وهو مثل الأطعمة التي تحتوى على العديد من الكربوهيدرات المعقدة والتي منها الفول والشعير والشوفان والعدس.

يتم تناول البطاطس المسلوقة بقشرها وهي من الطرق المفيدة التي تساعد في تجنب الإحساس بالجوع وهذا خلال نهار رمضان وأيضاً يتم تقليل نسبة الكوليسترول في الدم عن البطاطس المقلية وهذا لأنها تساعد في زيادة فقدان الوزن.

لابد من تناول الفاكهة في السحور وبشكل خاص التفاح بقشرته وهو الذي يعطي الإحساس بالشبع خلال الصيام وفي الوقت ذاته يساعد في فقدان الوزن بطريقة سريعة.

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يوجد بعض الأشخاص الذين يريدون يتعودون على تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين ولابد من تقليل هذا إلى فنجان واحد فقط من القهوة وهذا بعد تناول وجبة الإفطار لأن الكافيين يؤدي إلى زيادة الإحساس بالتبول وهذا ما يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن والأملاح المعدنية ويتم التخلص من العطش وينصح بتناول الشاي الأخضر ويساعد في عملية حرق الدهون في الجسم.

لابد من تجنب تناول الأكل الحار والمقلي وهذا لأنه يسبب حالة من عسر الهضم والثقل الشديد في المعدة وهذا ما يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

يجب أن يتم الأبتعاد تماماً عن تناول حلويات رمضان المليئة بالدهون وهي مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة بالعديد من الحلويات التي تخفض السعرات الحرارية وهي مثل المشمشية والمهلبية وهذا حيث أنها تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

و للحفاظ على الوزن في شهر رمضان المبارك لابد من تناول وجبة الإفطار المتوازنة وهي التي تحتوي على العديد من المجموعات الغذائية وهذا يكون مثل اختيار نوع واحد من الكربوهيدرات مثل المكرونة أو الأرز أو البطاطس أو العيش، ويتم أيضاً كفاية الجسم بالطاقة اللازمة لها وهذا دون أن يساعد في الزيادة من السعرات الحرارية ويتم تناول الأسماك واللحوم والدواجن لأنها من أهم مصادر الحصول على البروتين وهم يمدون الجسم بجميع الأحماض الأمينية التي يحتاج إليها جسم الإنسان.

يتم تناول الزبادي والفول المدمس في السحور وهذا حيث أن الزبادي يساعد كثيراً في عملي الهضم والفول من أفضل الأكلات في السحور وهذا حيث أنه يعطي الشخص الإحساس بالشبع طوال النهار، وهو يحتوى على الكثير من البروتينات والمعادن والمواد الغذائية الهامة للحفاظ على لياقة الجسم البدنية.

افكار لانجاح رجيم الوجبة الواحدة في رمضان

يكون في منتصف اليوم يأتي من أهم الجوانب التي توجد في نظام الرجيم وأن الوجبة الواحد وهي التي يتم تحديدها من خلال طبيب التغذية ويكون في شهر رمضان المبارك، وهذا حيث أنها حيث أنه يتم اختيار العناصر الغذائية التي يتم تناولها بشكل يومي، ويتم تناول كوب من المياه وثمرة من الفاكهة ذات الحجم الصغير وهي من الوجبات المميزة التي من الممكن السير عليها لمدة 4 أيام ويتم بعد هذا القيام بتغيير محتويات الوجبة ولكن تكون بنفس الكميات في شهر رمضان المبارك.

يجب قبل الذهاب إلى النوم بحوالي 4 ساعات تناول أثنان كوب من الماء وتجنب تناول أي نوع من الأطعمة وخاصة النشويات وأما عن اليوم الفري فيتم تحديد من طبيب التغذية الخاص بك والحرص دائماً على عدم تناول النشويات والأطعمة الدسمة وهي التي تحتوي على الدهون وهذا حيث أن هذا لا يسبب عسر الهضم للأشخاص، وتناول الوجبة الواحد والسير على هذا الرجيم يساعد بشكل كبير في تخليص الجسم من جميع الدهون الزائدة والتي تتراكم في جميع مناطق الجسم لذلك فإن شهر رمضان فرصة كبيرة لإنقاص الوزن الزائد.