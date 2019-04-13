شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تضيف خطوة جديدة إلى اشتراكات «آب ستور» لمنع الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضافت شركة «آبل» الأمريكية خطوة جديدة لمنع المستخدمين من الإشتراك عن طريق الخطأ في اشتراكات تطبيقات نظام «آي أو إس» أو للحيلولة دون تعرضهم للخداع من خلال تطبيقات الاحتيال التي لا تلتزم بقواعد متجر «آب ستور» .

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وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أنه لتحقيق ذلك، بدأت الشركة حديثا في إظهار مربع حوار لتأكيد الاشتراك ينبثق كخطوة أخيرة لضمان أمن المستخدمين.

ويأتي التحديث الجديد بعد العديد من التغييرات التي أجرتها «آبل» على الاشتراكات في الأشهر الأخيرة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالاشتراكات الاحتيالية.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من المطورين، خاصة أولئك الذين يعملون في فئة الأدوات المساعدة، يستخدمون الحيل للاستفادة من جنون الاشتراك لدى المستخدمين للحصول على آلاف وحتى ملايين الدولارات سنوياً.