شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. علامات بتقولك طفلك عنده ديدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ديدان البطن من المشاكل الصحية التى يعانى منها الأطفال وتسبب لهم ألما شديدا، وقد يكون ذلك بسبب قلة النظافة أو انتشار العدوى أو انتقال المرض من شخص مريض لآخر سليم، ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض العلامات والأعراض التى تدل على الإصابة بديدان البطن عند الأطفال وهى: أعراض ديدان البطن عند الأطفال

أعراض ديدان البطن عند الأطفال 1: ألم شديد فى البطن والشعور بالتعب والإرهاق. 2: الاضطرابات الهضمية ومنها الغثيان والقىء والإسهال. 3: انتفاخ شديد وملحوظ فى البطن. 4: قد يظهر دم فى البراز 5: ظهور تقرحات جلدية فى أماكن مختلفة فى الجسم مع الحكة الشديدة. 6:فقدان الشهية وإنقاص الوزن بشكل ملحوظ. Advertisements أنواع ديدان البطن

أنواع ديدان البطن 1: الدودة الشريطية، مسطحة وتعيش فى الأمعاء حيث تلتصق بالجدار المعوى، لا ينتج عنها أعراض أو قد تكون الأعراض خفيفة. 2:دودة هيتروفيس: صغيرة ذات لون أحمر وتتعلق عادة فى جدار الأمعاء الدقيقة. 3: دودة الإسكارس، الأكثر انتشارا وتسمى بثعبان البطن. 4: دودة الإنكلستوما، دودة رفيعة يبلغ طولها 1 سم وتتغذى على دم المريض. 5: دودة الإكسيورس، ديدان صغيرة بيضاء اللون تعيش فى الأمعاء أو الزائدة الدودية.



دودة الإكسيورس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. علامات بتقولك طفلك عنده ديدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.