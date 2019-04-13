انت الان تتابع موضوع زيادة هرمون الذكورة ” التستوستيرون ” بالأطعمة والتمارين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هرمون التستوستيرون هو هرمون الذكورة الذي يلعب دورا في الخصوبة ، و الوظيفة الجنسية ، و صحة العظام ، و كتلة العضلات ، و سينخفض ​​مستوى هرمون تستوستيرون الشخص بشكل طبيعي مع تقدم العمر بنسبة تتراوح بين 1 و 2 في المائة سنويًا ، لكن بعض الحالات الطبية ، وخيارات نمط الحياة ، وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على مقدار هذا الهرمون في الجسم.

الأطعمة التي تعزز هرمون تستوستيرون

الزنجبيل

– قد يساعد الزنجبيل في زيادة مستويات هرمون تستوستيرون وتحسين خصوبة الذكور ، و قد استخدم الناس الزنجبيل للأغراض الطبية والطهي لعدة قرون ، و تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذا الجذر قد يحسن الخصوبة لدى الرجال.

– وفقا لنتائج دراسة 2012 ، تناول مكملات الزنجبيل اليومية لمدة 3 أشهر زادت مستويات هرمون تستوستيرون بنسبة 17.7 في المئة في مجموعة من 75 من الذكور البالغين المشاركين مع قضايا الخصوبة. اقترح المؤلفون أن الزنجبيل قد يحسن صحة الحيوانات المنوية بطرق أخرى.

المحار

يحتوي المحار على نسبة من الزنك لكل وجبة أكثر من أي طعام آخر – والزنك مهم لصحة الحيوانات المنوية والوظيفة الإنجابية ، الذكور الذين يعانون من نقص شديد في الزنك قد يصابون بقصور الغدد التناسلية ، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون التستوستيرون. قد يعانون أيضًا من العجز الجنسي أو النضج الجنسي المتأخر.

الرمان

الرمان هو رمز قديم للخصوبة والوظيفة الجنسية ، وقد تدعم مستوياته المضادة للأكسدة صحة القلب وتقليل الإجهاد ، أيضا ، تشير نتائج دراسة أجريت عام 2012 إلى أن الرمان قد يعزز مستويات هرمون تستوستيرون لدى الرجال والنساء ، و شرب ستون مشاركًا صحيًا عصير الرمان النقي لمدة 14 يومًا ، وقام الباحثون باختبار مستويات هرمون تستوستيرون في لعابهم ثلاث مرات في اليوم.

الخضار الورقية الخضراء

الخضروات مثل السبانخ ، والسودي ، واللفت غنية بالمغنيسيوم ، وهو معدن قد يزيد من مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم ، و قد وجد مؤلفو دراسة من عام 2011 أن تناول مكملات المغنيسيوم لمدة 4 أسابيع دفع إلى زيادة مستويات هرمون تستوستيرون لدى المشاركين المستقرين وأولئك الذين كانوا رياضيين ، و كانت زيادة هرمون تستوستيرون أكبر ، في المشاركين النشطين.

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الأسماك الدهنية وزيت السمك

توصي وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية بتناول المأكولات البحرية مرتين أسبوعيًا. قد تكون الأسماك الدهنية مفيدة بشكل خاص لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، و يمكن لأي شخص زيادة مستويات الأحماض الدهنية من خلال تناول زيت السمك أو مكملات أوميغا 3 ، و تشير نتائج دراسة على الحيوانات أجريت في عام 2016 إلى أن زيت السمك يمكن أن يزيد من جودة السائل المنوي ومستويات هرمون تستوستيرون.

زيت الزيتون البكر الممتاز

– زيت الزيتون هو العنصر الرئيسي في النظام الغذائي المتوسطي ، التي قد يكون له العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب و السرطان ، و الزيت غني بالدهون غير المشبعة الأحادية و فيتامين هـ ، و هو مضاد للأكسدة ، و من المحتمل أن تسهم هذه العوامل في الفوائد الصحية للأغذية.

– زيت الزيتون البكر الممتاز قد يحسن الصحة الإنجابية للذكور ، و تشير نتائج دراسة صغيرة إلى أن الزيت قد يعزز مستويات هرمون تستوستيرون المصل لدى الرجال البالغين الأصحاء ، و شهد المشاركون أيضا زيادة في هرمون اللوتين ، الذي يحفز الخلايا في الخصيتين لإنتاج التستوستيرون.

طرق لزيادة هرمون تستوستيرون بممارسة الرياضة

– أظهرت العديد من الدراسات أنه يمكنك زيادة مستويات هرمون تستوستيرون عن طريق الركض ، و في إحدى الدراسات ، زادت مستويات هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ بالنسبة للأشخاص الذين أجروا سلسلة من سرعات 6 ثوانٍ قصيرة للغاية (لكنها مكثفة) – و ظلت مستويات هرمون تستوستيرون مرتفعة حتى بعد أن تعافى هؤلاء الأشخاص تمامًا من تجريب العدو.

– فكيف يمكنك تنفيذ استراتيجية الركض لزيادة هرمون تستوستيرون؟ جرّب القيام بعدة سباقات السرعة على جهاز الجري بعد رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية ، أو مجرد الخروج إلى الفناء الخلفي أو المنتزه أو منطقة الجوار والقيام ببعض السباقات المتكررة في الأيام التي تقضيها في التدريب ، و يمكنك حتى القيام بسباق الخيول على دراجة أو مدرب بيضاوي الشكل ، و حاول تضمين 5-10 سباق قصيرة عند القيام بتمرين العدو السريع ، سباق العدو لمدة لا تزيد عن 15 ثانية ، احصل على الشفاء التام بعد كل سباق (عادة 3-4 مرات أطول من الركض الفعلي) ، وقم بتمرين الركض السريع 2-3 مرات أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

رفع الاثقال

بينما يمكنك القيام بممثليين كثيرين ذوي أوزان منخفضة أو ممثلين قليلين بأوزان عالية ، أظهرت الدراسات أن الأمر يتطلب بالتأكيد أوزان ثقيلة لزيادة هرمون تستوستيرون بشكل ملحوظ ، و كامل للجسم و هناك تمارين ثقيلة مثل القرفصاء و غيرها.